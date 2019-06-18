巴黎航空展首日 波音新訂單數為零 空中巴士搶下大單

波音 (Boeing)(BA-US) 知道他們在這次航空展會遭逢困難，但狀況卻比他們預想的還糟。根據航空諮詢公司 IBA.iQ 的說法，在展期第 1 天，波音未能收獲任何 1 張新訂單，而空中巴士 (Airbus) 則已經公布了 123 架飛機的訂單及選擇權。

波音執行長 Dennis Muilenburg 承認，這次巴黎航空展中，他們的目標不在訂單，而是要取得客戶及供應商的信心，並向他們保證，讓 737 Max 復飛進展順利。

Muilenburg 說，在保證安全的時候，就會重新復飛，這是最最重要的事。

由主要飛機製造商參與的巴黎航空展，每 2 年舉辦一次，讓大公司得以充分展示新機型，而通常也會在此時確認數百架飛機的訂單。

空中巴士這次主要展示的是新型的窄 A321XLR 窄體客機，號稱是航程最遠的窄體飛機，由原廣受歡迎的 A321neo 進化而來。這一型飛機預計在 2023 年投入使用，與 737 Max 直面競爭。

空中巴士很快就宣布了新訂單的成績，包括黎巴嫩的旗艦航空中東航空公司 (Middle East Airlines) 訂購 4 架 A321XLR，維珍航空 (Virgin Atlantic) 達成購買 14 架 A330-900 飛機，而最大一筆訂單，來自 Air Lease Corporation，他們預計最多購買 100 架，包括 27 架 A321XLR 和 50 架 A220-300。

根據投資銀行 Cowen 的說法，波音與空中巴士過去 3 屆在巴黎航空展，都確認了約 500 架的飛機訂單。

波音到目前為止的成績，是與 GE Capital Aviation Services 達成協議，將 10 架 737-800 改裝為貨機。

波音 737 Max 自今年 3 月以來停飛，先前許多購買這型客機的航空公司向波音求償，因此在這次航空展上需求不大。Cowen 航太分析師 Cai von Rumohr 表示，目前來看，似乎沒有人願意率先訂購 Max。