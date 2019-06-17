外媒報導，南美電商平台 Mercado Libre 一名高管表示，該公司目前正與 Facebook 合作開發加密貨幣項目 Libra，而作為一種支付方式，該加密貨幣將整合到電商平台中。

這名高管除了證實雙方的合作關係以外，還表示 Mercado Libre 可能將成為 Facebook 區塊鏈網絡的其中一個節點。

日前還有消息指出，Facebook 將於美國時間 6 月 18 日正式揭示其加密貨幣項目背後的營運及監督組織「Libra Association」，及其多達數十家的合作夥伴。另外，Facebook 亦很有可能將在發佈會上推出其區塊鏈的測試網。

外媒《The Block》引援未知來源的博客文章稱，Facebook 加密貨幣將被託管在 Libra Blockchain 上，並由真實資產作為儲備的 Libra Reserve 支持，旨在為其加密貨幣帶來「穩定度、低通脹、高接受度和可替代性」。

《The Block》進一步提到，該網絡底層的軟體將在 Apache 2.0 授權條款下開放原始碼，盼望該系統能幫助「無銀行帳戶」的群眾。

前情提要：

Facebook 發幣再有新進展！外媒：節點權利金要價 1000 萬

Facebook 敲定 2020 年推出自家加密貨幣「GlobalCoin」

Facebook 加密貨幣未推出已轟動 報導：獲 3 大支付巨頭撐腰

區塊客先前報導，包含 Visa、Mastercard、PayPal 和 Uber 等公司據稱已加入 Libra Association，並各自投入多達 1,000 萬美元的資金作為營運節點的權利費用，取得在 Facebook 原生代幣網絡上扮演一個節點（以驗證交易）的機會。

然而，根據 Libra Association 的資料顯示，其餘數十家的創始成員還包括：矽谷創投公司 Andreessen Horowitz、Union Square Ventures、電商平台 eBay、 Mercado Libre 、加密貨幣交易所 Coinbase 及 Facebook 子公司 Calibra。

Libra Association 創始成員一覽表 圖片截取自：《The Block》

相關文章 / 分析預測

【MICA RESEARCH】臉書正在跟加密貨幣交易所洽談上架？ 淺談 FACEBOOK Coin 產品可能性

【深度分析】Facebook 為何成立區塊鏈開發團隊？ 背後有什麼計劃？

報告：Facebook GlobalCoin 面臨挑戰？用戶趨向老齡化恐難接受

Facebook 落實發幣計畫？ 專家 Caitlin Long 祭出 6 大預測：比特幣是最終受益者

巴克萊分析師：Facebook 若真發幣，2021 年將創造 190 億美元額外收入

分析 Facebook 發幣可能面臨的疑慮：沒有擁有真正的加密貨幣特色

這篇文章 發佈倒數 2 天！南美電商平台證實與 Facebook 合作開發 Libra 項目 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』