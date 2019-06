暫緩逃犯修例 恒生指數連跌三天後反彈

據外媒報導,週一 (17 日) 港股恒生指數跌深反彈,由於香港行政長官林鄭月娥決定「暫緩」修訂《逃犯條例》,港股今日上午一度上漲 1.4%,表現最為搶眼。

恆生指數在過去連續三個交易日呈現下跌,一共跌了 2.4%,成為 94 個全球金融指數表現最差。截至今日上午 10.30,該指數上漲 1%,國企股一度上漲至 0.6%。

恒生指數連跌三天後反彈 (圖片: 彭博)

綜合外電報導,《逃犯條例》推動香港逾兩百萬人上街傳達訴求,超過四分之一的香港人口參加抗議遊行,香港特首林鄭月娥於週日 (16 日) 透過港府發表致歉聲明。

市場擔憂抗議活動會持續升溫,彭博社引述凱基證券 (KGI Asia Ltd.) 執行董事及研究部主管鄺民彬:「港股漲勢正在緩解。」不過港府已做出退讓,應該暫時能緩和緊張局勢。

鄺民彬表示,市場關注的議題從目前香港政治情勢,移至美國 Fed 降息的可能。他指出:「聯準會很有可能在 7 月份降息,將對港股有利」。加上 G20 高峰會的腳步逼近,市場投資人也將關注美日貿易談判的可能性。

港股恒生指數中,吉利汽車為表現最佳的一支,在花旗集團 (Citigroup Inc.) 表示吉利汽車可能在 5 月銷售額中獲得提振後,股票上漲 2.3%。房地產開發商新世界集團 (New World Development Co.) 上漲 3.5%,九龍倉置業地產 (Wharf Real Estate Investment Co.) 則以 4% 的漲幅領漲。

據彭博報導,目前香港遊行活躍人數已達 338,000 人數,盈豐財資市場分析師 Michael McCarthy 表示,「《逃犯條例》對市場顯然沒有正面影響,但對投資人來說撤銷法案未嘗不是件好事」