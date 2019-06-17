暫緩逃犯修例 恒生指數連跌三天後反彈

據外媒報導，週一 (17 日) 港股恒生指數跌深反彈，由於香港行政長官林鄭月娥決定「暫緩」修訂《逃犯條例》，港股今日上午一度上漲 1.4%，表現最為搶眼。

恆生指數在過去連續三個交易日呈現下跌，一共跌了 2.4%，成為 94 個全球金融指數表現最差。截至今日上午 10.30，該指數上漲 1%，國企股一度上漲至 0.6%。

恒生指數連跌三天後反彈 (圖片: 彭博)

綜合外電報導，《逃犯條例》推動香港逾兩百萬人上街傳達訴求，超過四分之一的香港人口參加抗議遊行，香港特首林鄭月娥於週日 (16 日) 透過港府發表致歉聲明。

市場擔憂抗議活動會持續升溫，彭博社引述凱基證券 (KGI Asia Ltd.) 執行董事及研究部主管鄺民彬：「港股漲勢正在緩解。」不過港府已做出退讓，應該暫時能緩和緊張局勢。

鄺民彬表示，市場關注的議題從目前香港政治情勢，移至美國 Fed 降息的可能。他指出：「聯準會很有可能在 7 月份降息，將對港股有利」。加上 G20 高峰會的腳步逼近，市場投資人也將關注美日貿易談判的可能性。

港股恒生指數中，吉利汽車為表現最佳的一支，在花旗集團 (Citigroup Inc.) 表示吉利汽車可能在 5 月銷售額中獲得提振後，股票上漲 2.3%。房地產開發商新世界集團 (New World Development Co.) 上漲 3.5%，九龍倉置業地產 (Wharf Real Estate Investment Co.) 則以 4% 的漲幅領漲。

據彭博報導，目前香港遊行活躍人數已達 338,000 人數，盈豐財資市場分析師 Michael McCarthy 表示，「《逃犯條例》對市場顯然沒有正面影響，但對投資人來說撤銷法案未嘗不是件好事」