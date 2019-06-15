香港特首林鄭月娥宣布暫緩逃犯修例修訂 加強與社會溝通

香港特首林鄭月娥今 (15 日) 召開記者會，宣布暫緩具有爭議的《逃犯條例》二讀，直到與社會達成充分溝通後再進行，避免增加社會動盪。

香港政府原定在今年 7 月前完成《逃犯條例》修訂草案審議，引起民眾發動大規模示威活動，並且造成警民衝突，多位民眾於抗爭過程中受傷，香港是否能維持自治，也引發歐美等各國關注。

香港民陣已向警方申請 16 日下午舉行大遊行，由於林鄭月娥只宣布暫緩，而非撤回提案，因此預計遊行仍將持續進行。

林鄭月娥指出，最早之所以有此提案，是因為在台灣發生一起謀殺案，但港台無法規可以引渡嫌犯，因此整體考量與台灣、內地及澳門的引渡條例，以解決此漏洞。但政府對外說明不足，引發社會疑慮。

林鄭月娥說，在她與建制派議員討論之後，認為有必要先停下來，想一想如何做可以維持初心，並避免社會衝擊。因此接下來會以開放態度，與社會充分溝通，全面聆聽不同的意見，才會繼續推動此案。

林鄭月娥強調，此案的最主要目的，是打擊犯罪，但卻因此引發社會疑慮及矛盾，是溝通不足。儘管已經有所調整，例如將最低 3 年徒刑以上的標準，提高到 7 年，但仍無法獲得社會理解。

據香港媒體報導，林鄭月娥昨晚已急召官員開會，並且已與專責香港事務的大陸國務院副總理韓正報告，最終做出暫緩修例決定。