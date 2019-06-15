香港修訂逃犯條例、中油油輪遭攻擊、鴻海法說 本周重要大事回顧

香港因《逃犯條例》修訂，躍居全球版面，市場擔憂相關條例通過後，香港在金融資本市場的地位恐受影響，而下周一美國將舉辦第 4 波中輸美商品關稅公聽會，外界也高度關注；國內部分，中油租用油輪於阿曼遇襲，中油強調國內供油庫存在安全水位，另外，鴻海宣布自 6 月起調薪 7%，本周台股呈現狹幅震盪，合計上漲 115.47 點，漲幅 1.11%，指數來到 10524.67 點，以下是本周重要大事回顧：

香港反送中) 《逃犯條例》修訂讓香港金融市場地位陷危機

香港近日進行《逃犯條例》修訂，上周激出百萬人上街反對條例修訂，抗議人士以「反送中」為口號，欲阻止條例在香港立法會二讀通過，但香港特首林鄭月娥與特區政府仍堅持通過，警民爆發激烈衝突，也爆出逾百家企業醞釀罷工，市場就預期若條例通過，將衝擊香港在資本市場的金融地位，而我國金管會也統計，包含銀行、保險、證券等金融業與香港往來密切，總計整體金融業在港曝險金額高達 9838 億元。

香港特首林鄭月娥 15 日召開記者會，宣布暫緩具有爭議的《逃犯條例》二讀，直到與社會達成充分溝通後再進行，避免增加社會動盪。

川普再放話 1) 若協議未獲墨國會通過就實施關稅

美國總統川普上週宣布，美墨兩國針對非法移民一事已達成協議，將「無限期暫停執行」對墨輸美商品加稅，墨西哥政府承諾，將加派逾 5 千名國民兵赴邊境，阻止非法移民入境美國，並擴大接回無證移民。

但川普 10 日又再推特發文，表示若出現任何因素，導致協議無法在墨國國會順利通過，將重新對墨國執行懲罰性關稅。

川普再放話 2) 習近平若不參加 G20 立即對中國另徵關稅

川普 10 日表示，若中國國家主席習近平不參加月底的二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效，川普曾揚言，他至少可另對價值 3 千億美元的中輸美商品加稅，他本周接受媒體訪問時表示，相信中國將與美國達成貿易協議。

而對於 G20「川習會」是否成局，中國尚未明確回應，中國外交部發言人耿爽日前僅稱，若有具體消息，「中方會及時發布」。

鴻海首次自辦法說會 9 人小組名單曝光

電子代工大廠鴻海 (2317-TW) 11 日首次召開法說會，這也是鴻海首次自辦法說會，宣布開啟新治理模式，未來將以 9 人經營委員會方式，管理鴻海集團營運。

第 4 波中輸美關稅商品公聽會 下週一登場

美國貿易代表辦公室 (USTR)14 日發布聲明，下週一 (17 日) 將啟動為期 7 天的「剩餘未稅的 3000 億美元中輸美商品」聽證會聽取美國零售商、製造商和其他企業的相關證詞，而在聽證會結束後，還有為期 7 天的最後反駁評論期，這也意味著最快 7 月 2 日之後，川普才能將新一輪關稅大砲準備就緒。

油輪阿曼遇襲 中油：庫存無虞不影響國內供應

阿曼海域 13 日傳出兩艘大型油輪遭受攻擊，其中一艘為台灣中油租用的 Front Altair，台灣中油表示，油源安全庫存無虞，將進行後續產銷規畫，不影響國內汽柴航燃等油品以及石化產品供應。

中油表示，因有全額保險和兵險，初估損失 800 萬元，且僅影響 2 天存量，目前國內汽油還有 75 天庫存，石化原料有 45 天存量。

而兩艘油輪於阿曼灣遇襲，也導致國際油價一度漲逾 4%，美國更直指兇手是伊朗，伊朗總統否認並強調，美國的行為嚴重威脅全球穩定。

經濟部: Q1 製造業投資年增近 3 成

美中貿易緊張情勢加劇，經濟部公布最新統計，今年第 1 季製造業營收年減 3%，達 6 兆 2486 億元，但投資金額卻逆勢上揚，年增 29.8%，創 2011 年第 1 季以來最大增幅。

展望未來，經濟部表示，雖全球景氣放緩、智慧手機漸趨飽和、美中貿易緊張情勢加劇，恐影響本季營收成長動能，但隨人工智慧、高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車用電子等新興科技發展，加上 5G 商機逐漸顯現，可望挹注相關產業供應鏈之營收逐步回溫。

鴻海證實 6 月加薪 7% 前 4 月平均總薪資逾 60K 創同期新高

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘退休前大放送，11 日證實公司為求才與留才，自 6 月起對年資滿 1 年以上員工，平均加薪幅度 7 %，希望透過提高薪資福利與員工分享營運成果。

而在鴻海帶頭下，主計總處 10 日公布今年前 4 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41589 元，年增 2.27%，加計非經常性薪資後的總薪資為 60689 元，年增 1.49%，均創歷年同期新高。

政院擬 4 年斥 204 億推動 5G 發展 NCC 年底公布頻譜起標價

看好 5G 通訊商機，行政院科技會報辦公室 13 日表示，政府將在 2019 至 2022 年投入新台幣 204 億元，推動 5G 發展，預計培育應用人才 4000 人，打造台灣成為全球信賴產業供應鏈，創造年產值 500 億元。

NCC 12 日也針對 5G 提出最新時程，預計 7 月初公告相關管理規則，9 月下旬受理申請，12 月將公布 5G 頻譜最低起標價，目前也已完成 1800MHz、3500MHz、28000MHz 等第一波釋出頻段的預公告作業。

中國證監會宣布「科創板」開板上路

中國證監會 13 日在第十一屆中國陸家嘴論壇開幕之際，宣布「中國版 Nasdaq」－科創板正式開板，證監會主席易會滿主持科創板開板儀式時表示，目前已有 6 家申請科創板掛牌企業通過最後階段的審查，其中 3 家公司已經提交註冊申請，等路演完成後，將能開始交易。

業內人士認為，隨著未來一周科創板上市委員會密緊的審議，累積到 15 家～20 家企業成功拿到註冊資格後，科創板投資盛宴才算正式開啟。