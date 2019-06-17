本週操盤筆記(0617-0621)：台灣央行理監事會議、Fed利率會議、澳洲利率紀要

本週操盤筆記 (0617-0621)

1.Fed 6 月利率會議：

本週四 (20 日) 市場將迎來「超級央行日」包括美國聯準會 (Fed)、台灣央行、巴西央行 (BOB)、日本央行 (BOJ)、英國央行 (BOE) 等都將召開利率會議，而其中最受全球矚目的即為 Fed 美國央行。

近期 Fed 官員持續向市場放出「降息」的前瞻指引，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 亦曾於 6 月 4 日的「聯準會傾聽 (Fed Listens)」會議上表示，Fed 正密切關注貿易戰對美國經濟之衝擊，而 Fed 決策官員也正對「調整貨幣政策框架」持開放態度，暗示在必要時候，Fed 將可能降息。

據 CME 的 FedWatch 數據顯示，目前市場預期週四 (20 日) Fed 仍將維持利率不變，但市場經濟學家直言，本次觀察 Fed 會議的重點，是落在 7 月會議是否降息的前瞻指引，並且隨著美國總統川普 (Donald Trump) 持續公開要求 Fed 降息，Fed 是否仍能維持超然獨立性，亦是重要的觀察重點。

2. 台灣央行 Q2 理監事會議：

週四 (20 日) 台灣央行亦將召開第二季理監事會議，市場預期，台灣央行將維持此前「連 11 凍」之利率政策，估計本次會議將出現「連 12 凍」利率不變。

雖然 Fed、歐洲央行 (ECB) 等全球主要央行在近期大肆放出「降息」的寬鬆預期，但是市場經濟學家認為，從 M1B、M2 的狀況來看，台灣國內的資金仍是相當足夠，且通膨與就業市場亦在相當穩定的區間運行，故預期本週四 (20 日) 台灣央行仍將維持利率不變。

3. 澳洲央行發布 6 月利率會議紀要：

澳洲央行 (RBA) 已於本月 4 日宣布降息一碼，將基準利率自 1.50% 降至歷史新低的 1.25%，這也是澳洲央行自 2016 年 8 月之後的首度降息。

此前澳洲央行洛威 (Philip Lowe) 曾在會議聲明中表示，降息之決定將有助於利用經濟中的閒置產能，並使在降低失業上有更快的進展，更有把握在通膨達標，而澳洲央行將持續關注勞動力市場的發展，調整貨幣政策，以支持經濟的可持續增長，以及實現長期通膨目標。

而市場經濟學家亦關注，本週二 (18 日) 澳洲央行釋出的 6 月份利率會議紀要，是否針對未來的通膨預期、勞動力市場、澳洲房市等實體經濟面，作出更多闡述。

4. 英國央行 6 月利率會議：

同於週四 (20 日)，英國央行 (BOE) 亦將召開 6 月利率會議，市場預期，英國央行將維持利率不變，但值得關注的是英國央行是否修正利率預期，自「升息」的鷹派態度轉作「觀望」。

近日英國央行首席經濟專家 Andy Haldane 曾向市場表示，英國央行透過升息以控制通膨壓力的時機，已經越來越接近，顯示雖然全球央行已廣泛放出寬鬆預期，但唯獨英國央行仍堅持「眾人皆鴿我獨鷹」之態度。

市場經濟學家指出，雖然英國央行已考量過無協議脫歐的影響性，仍是不改升息姿態，但英國央行可能對脫歐後的經濟展望是過於樂觀，且現在越來越多證據表明，10 月份英國出現無協議脫歐的可能性正在快速增加。

市場主流意見認為，在全球央行寬鬆潮步步進逼、無協議脫歐的二大壓力下，英國央行很可能在 6 月會議上，變更利率政策路徑「由鷹轉鴿」。