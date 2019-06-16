〈鉅亨看世界〉影音串流時代來襲

近幾年以來，我們觀影的的行為發生了產生了巨大的變化，往別於以往守在電視機前，隨時隨時地，一支手機、一台平板，人們都能在線上追劇。影音串流平台作為新的一股勢力，襲捲了全球影視產業。

影音串流服務相關產業持續蓬勃發展，如 Netflix(NFLX-US)、Hulu、亞馬遜 (AMZN-US) 等巨頭皆加入了戰場。科技大廠蘋果 (AAPL-US) 也宣布將在今年秋季推出影音串流服務 Apple TV+，迪士尼也表示將在年底推出 Disney+，可說是影音串流的戰國時代已然來臨。

根據研究數據顯示，全球影音串流媒體市場預計將從 2018 年的 138.99 億美元成長至 2028 年的 591.11 億美元，預測期間的複合年成長率為 15.6%。

從傳播的渠道上來劃分，影音串流市場可分為 OTT 服務、付費電視和 IPTV。OTT 服務是指「over-the-top」服務，通常來說內容或服務是建構在網路基礎服務之上，而不需要電信商的額外的支援。IPTV 則有賴網路傳輸數據，IPTV 經營者通常需要自設網路來傳送電視聲音影像數據。研究報告顯示，OTT 服務市場將在 2018 至 2028 年的持續佔據市場主導地位，而 IPTV 部分則預期將從 2018 年的 23.38 億美元成長到 2028 年的 103.47 億美元。

儘管影音串流市場持續成長，且百家爭鳴，但是仍有許多的挑戰。盜版和有限的網路流速問題都是阻礙視該市場成長的因素。

此外，在影音串流產業當中，內容為王 (content is king) 被奉為圭臬，然而為打造原創內容劇集，相關的成本也讓不少公司備感壓力。

先前就傳出谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 已經取消了打造高畫質原創影集的計劃，專家認為，YouTube 退出與 Netflix(NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在影音服務市場上的競爭反映了高昂製作成本的問題，即便像是谷歌這樣的科技巨頭似乎也難以招架。

因為龐大成本問題而取消計劃的案例並不少，微軟先前曾在洛杉磯為知名遊戲 Halo 製作節目，但在問世之前就砍掉。此外，雅虎也曾為原創系列影集中損失了 4200 萬美元，然後也取消了計劃。BTIG Research 分析師 Rich Greenfield 表示:「只因為是一家大型科技公司來進入媒體市場，並不意味著一定會成功。」