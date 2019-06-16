〈觀察〉一線建商今年推案紛創高 市場不利因素待一一化解

上市建商陸續召開股東會並發表今年推案量預估，包括國建 (2501-TW)、達麗 (6170-TW)、興富發 (2542-TW) 集團及高雄京城建設 (2524-TW)，今年推案量都將創新高，預估今年全台房屋推案量將達 1.5-1.6 兆元，而房市最重要的變數包含美中貿易大戰後續，其次則是今年下半年總統大選前的變化。

以目前台灣房市的現況來看，今年以來全台房市受新建待售餘屋、發出的使用執照、建築執照爆量影響，房市供給量大增，預期賣壓仍重，也恐持續影響房市表現的重要因素。

目前台灣房市以自住剛性市場需求為主，正確的地點及正確的產品定位，才是創造個案表現重要因素，否則，縱有大量推案量體上市，最後恐落得連降價都賣不掉的結局。

今年預估全台房屋推案量達 1.5-1.6 兆元，北台灣地區仍是重心，占推案量 7 成多，高雄推案量已由 2200 億元一再向上修正，到目前為止，高雄京城建設今年 300 億元推案量最可觀，是史上最大推案量，其中成屋的「美術皇居」110 億元量體最大，預計 9 月底正式推出。

台灣地產景氣在投資客全面退場後，房市全面好、全面壞的時代已經過去，2017 年下半年起，台灣房地產市場即個案表現，目前房市是自用客主導的市場，房屋代銷業者雖然今年接案量普片大增，海悅重回高雄接案、上揚廣告也北上台中，但業者認為，個案表現就是指符合市場需要，去化速度就會加快。

固然今年建商積極推案，目的是去化過去 2 年來購入的建地，藉推案上市轉化成現金流，但一時之間大量供給湧入市場，也在測試市場的接受度，達麗董事長謝志長就指出，推出產品除好的地點，還要有好的定位，否則到最後可能連想要降價求售都不易達成目標。