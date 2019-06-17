【馮冠華專欄】未見轉壞，也沒轉好

6 月 17 日推介 - 海底撈（6862）

1）上週五港股市況總結：受 A 股拖累，恆指上週五再走低，最終報收 27118 點，下跌 176 點。因恆指季整，全日成交金額 850 億，按日上升約 5%；但港股通南下總成交額卻按日下跌約 6% 至 73 億，流向仍是淨流入，金額約 22 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 16 億。藍籌 12 升 35 跌 3 持平。



板塊方面，只見石油、燃氣股及部分本地地產股表現較好而已。做空方面，佔大市成交回落至 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 49:51，重貨區方面，熊證下移至 27350-27399，牛證仍在 26650-26699。恆指期貨收報 26939 點，下跌 104 點，低水 179 點。港股 ADR 下跌 144 點，相等於恆指 26973 點。

簡評：上證上週五以接近全日低位收盤，再度跌破 2900 點。筆者覺得弱勢或許是源於商務部調升美國及歐盟進口鋼管反傾銷稅率，觸發巿場再擔心貿易戰惡化。留意北向資金在連續八天淨流入後，也在上週五逆轉。至於在 A 股收盤後公布的經濟數據，就只有消費增長比較可取，固定與工業投資則甚疲弱。港股方面，週五因恆指季度調整，整天成交（除競價時段）頗靜，乏善足陳，走勢上大至上也受 A 股所牽動。

美國中止與中國保護知識產權的世貿訴訟，以及香港特別行政區宣布暫緩修訂《逃犯條例》（點 2 及點 3），表面上看是利多的消息，但筆者覺得，這些對中美貿易戰和香港現時的局勢幫助有限。事態之發展真的可以不停方向地逆轉，至於對金融市場的影響，這兩個政治極敏感的議題，暫時應未有變壞，但也難言已好轉。

今週其中一件重要事件，莫過於聯準會週二及三的議息。在上週五的美國零售數據出台後，市場估計在六月減息的機會急降，由三成下跌至兩成。在 G20 峰會前，相信聯準會也不會輕舉妄動，逆市而為。另外，本週五是富時羅素調整日，A 股在比重獲提高下，且看有否支持。至於今天建議留意的板塊及個股，內銷及 5G 概念應可秤先；前者受惠於零售數據，後者則有中移動（941）的訂單新聞支持（見點 6）。蒙牛（2319）、澳優（1717）、海底撈（6862）、頤海（1579）、鐵塔（788）及中興（763）是筆者建議留意的名字。

2）香港特別行政區行政長官林鄭月娥在上週六下午宣布，決定暫緩修訂《逃犯條例》的工作，會重新溝通，做更多解說。她表示，與相關官員經已盡最大努力，但承認解說溝通工作不足，社會出現極分歧意見，支持反對立場鮮明，很多市民有擔心疑慮，對修例工作產生猜忌。（信報）

3）世貿組織（WTO）消息，美國與中國已同意暫停 DS542（《中國——關於保護知識產權的若干措施》）爭端解決小組的程序，但沒有說明中止訴訟的理由，暫停時間至 2019 年 12 月 31 日。上述爭端解決小組於 2019 年 1 月 16 日成立，回應 2018 年美國在 WTO 對中國提起訴訟，要求就涉及保護知識產權的某些措施與中國進行磋商的要求。（21 世紀）

4）上週五收盤後，中國央行發佈公告稱，決定於 2019 年 6 月 14 日增加再貼現額度 2000 億元、常備借貸便利（SLF）額度 1000 億元，加強對中小銀行流動性支持，保持中小銀行流動性充足。中小銀行可使用合格債券、同業存單、票據等作為質押品，向人民銀行申請流動性支持。（券商中國）

5）美股上週五市況總結：受博通季績差於預期影響，晶片股全線低走，美股三大指數上週五也告回軟，當中道指下跌 17 點或 0.07%，標指和納指則分別下跌 0.16% 及 0.52%。另外，五月零售數據增長大至乎合預期，消息令聯準會六月減息預期降溫，也令十年期債息再下跌至 2.084% 及美滙指數上漲至 97.54，紐約期油最新報 52.51 美元。

6）個股訊息：丘鈦科技（1478）預計，截至 6 月底，中期業績扭虧為盈，錄得股東除稅前應佔綜合溢利約 1.5 億至 1.8 億元（人民幣，下同）。去年同期則錄得虧損 5128.8 萬元。集團指出，中期業績扭虧為盈，主要受惠攝像頭模組銷量明顯增長，以及指紋識別模組產品結構明顯改善，綜合產品毛利率亦按年明顯提升，生產自動化升級亦漸見成效，人工成本亦有優化。另外，集團旗下聯營公司在首 4 個月的經營情況較去年同期明顯改善並錄得盈利。（信報）

內地傳媒報道，中國移動（941）公布《2019 年核心網支持 5G NSA 功能升級改造設備集中採購單一來源採購訊息公告》，華為、中興（763）、愛立信和諾基亞成功中標；其中，華為的中標數量最多，是此次 5G 採購大單的贏家。

7）新股訊息 ：中國定製模具開發商及主要供應商勛龍汽車輕量化應用（1930），以每股招股價介乎 0.8 至 0.88 元今天招股，一手 4000 股，預期 6 月 28 日掛牌。（信報）

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