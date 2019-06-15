〈Q3投資策略〉貿易戰懸而未決 下半年投資留意四大風險

時序即將邁入下半年，投信表示，下半投資市場須防範四大投資風險，包括：地緣政治風險升溫不利復甦、聯準會可能降息、全球央行降息潮，並適度降低投資的風險等級。

聯準會今年初宣布暫停升息後，預料市場資金將更加寬鬆，回顧歷史經驗，法人認為，資金寬鬆對於股票、債券都有正面效益並繳出正報酬成績單，因此在全球央行表態立場偏鴿後，投資操作建議可聚焦股債同步布局。

從過去經驗來看，自 1995 年以來共有 4 次聯準會停止升息後至降息之間的「後升息時代」，這段時間大多在 6 個月至 1 年，除了 2000 年科技泡沫之後陷入的全球金融市場修正，其他時期包括主要的股市和債市，都能交出正報酬成績單。

施羅德環球股債增長收息基金產品經理蔡宛庭分析，除了資金因素外，資金寬鬆時期時期經濟通常仍維持正成長，在基本面的支撐下，股債市通常都有不錯的表現，但面對市場波動劇烈，因應波動的方式便是多元布局，建議可採全球股債均衡採納的策略，並挑選納入另類投資工具的產品因應市場波動。

施羅德投信表示，今年初聯準會的鴿派發言，可說有效緩解市場流動性風險，更讓全球第 1 季全球股債市績效亮眼，目前第 2 季雖有美中貿易爭端再起，讓市場波動加劇，但觀察主要國家貨幣政策，幾乎都比去年更加寬鬆，仍有利市場經過修正後、可望再次反彈的表現。

整體而言，美中兩大市場的貨幣政策甚至於從今年至明年都更為寬鬆，再加上澳洲、南非與新興市場可望陸續啟動降息，且寬鬆程度也優於去年，在整體資金豐沛下，已經大幅減輕流動性風險的問題。

安本標準投資管理表示，如果全球主要央行採取寬鬆政策，有進一步大規模的貨幣寬鬆政策，可望讓全球經濟與企業盈餘趨於穩定，替公債收益率和風險資產提供支持。

但要注意的是，如果寬鬆政策不如預期甚至落空，屆時恐經濟陷入衰退將會逼近，建議投資人應降低投資組合中的風險等級，因此即使短期展望中，下檔風險尚未發生，仍需要更審慎的投資策略，才能駕馭當前波動升高的環境。

