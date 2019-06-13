Fintech顛覆金融業樣貌 逾4成受訪者願用APP理財

數位科技顛覆金融業樣貌，安永發布《2019 年全球財富管理研究報告》顯示，2016 年僅 20% 客戶喜愛用 APP 進行財富管理，但目前已有 41% 受訪者表明願意透過 APP 做為財富管理的主要管道。

但調查也發現，儘管偏愛使用數位工具的客戶比例增加，但與理專面對面的真人互動仍然是大眾進行財務管理的主流模式，調查發現，25% 的受訪者喜歡以面對面或打電話的方式溝通，另有 42% 習慣從這些管道接收相關金融資訊的建議。

隨著機器人理財崛起，打算使用金融科技理財的受訪者比例也有增加趨勢，調查發現，有意藉由金融科技理財的受訪者比例，未來三年將從 38% 增加到 45%，進一步分析各年齡層對金融科技的意願，X 世代 (約 1965 年到 1982 年出生) 對於金融科技接受度較高，預期未來使用者將持續增加，嬰兒潮世代 (約 1946 年到 1964 年出生) 將來使用金融科技的比例則可望成長 10%。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師謝勝安表示，比起多元服務，大多數的客戶與資產管理者來說，投資績效仍是最重要的事，金融科技僅是輔助，投資收益的好與壞，與財富管理機構的分析團隊如何進行分析與判斷有關，而前台的理財專員或顧問將分析結果提供客戶參考，提供有溫度的服務也是重要的因素。

根據調查，超過 8 成的客戶對財務建議和規劃服務有興趣，但只有不到 4 成的客戶有使用到這類服務。舉例來說，即使是業者與客戶討論其預算配置時，只有不到 3 成的受訪者會與他們的服務對象進一步討論儲蓄問題。安永認為，以上的情況顯示出，提供客戶具體建議、規劃和預算服務的價值仍是財富管理業者應重視的議題。

謝勝安提醒，台灣財富管理市場成熟，國外銀行與投信都有來台開辦相關服務，國內的銀行、保險公司也有很多投資理財服務，競爭激烈，近年來本土銀行也陸續開辦私人銀行，以服務高資產客戶，因此業者在推出新服務時，也應注意須符合法令規範，以免只注重績效，卻誤踩主管機關紅線。