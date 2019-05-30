繼Netflix之後、迪士尼也揚言撤出喬治亞州！

美國迪士尼 (DIS-US) 的羅伯艾格 (Robert Iger)CEO，在美國時間 29 日接受路透社訪問時表示，如果喬治亞州實施嚴格限制性的墮胎禁令，迪士尼在該州的電影拍攝工作將「變得相當困難」；串流媒體巨擘「Netflix」也對該州的墮胎禁令表達不滿，揚言不排除撤出在當地的拍攝作業。

(圖片：Investing.com)

羅伯艾格表示，如果墮胎禁令上路的話「(電影從業人員) 應該有許多人將不願意在當地工作，有必要傾聽他們的心願」。

長久以來，美國的喬治亞州，在吸引影視業者到該州進行拍攝上不遺餘力。該州政府以製作費超過 50 萬美元，就可抵免 30% 稅收為號召，吸引了許多電影公司到當地進行拍攝，也讓該州每年進帳超過 20 億美元。根據「Film L.A.」所作的分析，由於喬治亞州的這項政策，近年在當地所拍攝的電影數量已經超越加州，也為此得到了南好萊塢稱號。

像是近期的迪士尼大作「復仇者聯盟 4：終局之戰」，還是「黑豹」等人氣作品，就是在喬治亞州拍攝的。

這回喬治亞州的這項被稱為「心跳法案」的墮胎禁令，若未在法庭上遭到撤回，預定將在 2020 年 1 月正式上路。

為此，Netflix 在 28 日時表示「將再考慮在喬治亞州的所有投資」，而在墮胎法案相關議題上，具有絕大影響力的公眾人物「女神卡卡 Lady Gaga」，也對此進行了批判。

根據路透社說法，在 2018 年時，有大約 455 部電影是在喬治亞州拍攝，約有 9 萬 2 千多人從事相關工作。在美國影視雙雄紛紛表達關切之後，也讓相關話題引起熱議。