特斯拉大多頭堅信 一年後股價翻倍上看500美元

華爾街一位最樂觀的分析師堅信，特斯拉 (TSLA-US) 股價過 12 個月後，將較現在翻升一倍，因此近期的負面情緒「與現實脫鉤」。

Berenberg 分析師 Alexander Haissl 表示，市場為能理解特斯拉的「技術和成本優勢」，以及特斯拉第二季仍保持穩健的現金流。他對特斯拉明年的目標價是 500 美元，隱含漲幅超過 100%。

「我們維持對特斯拉的樂觀看法，並認為沒有理由離開我們 500 美元的目標價。需求的擔憂被誇大了，因為第一季度的銷售疲軟主要是由於物流問題、商店關閉的不確定性、價格結構變化，這並非指示了基本需求狀況。

根據 FactSet 數據，新街研究分析師 Pierre Ferragu 是華爾街內對特斯拉看法唯一比 Haissl 更樂觀的分析師，他的目標價是 530 美元。

事實上，Haissl 的目標價已較分析師預期中值 238 美元高出 110%。特斯拉週五小漲 0.5% 至 214.92 美元。

最近幾個月，特斯拉股價一直下滑，過去 3 個月跌幅超過 26%，係因該公司開始削減成本，分析師質疑特斯拉車款的市場需求，且投資者也想知道特斯拉在中國的前景狀況。然而，特斯拉 6 月已經回彈 15%，係因較樂觀投資者逢低進場搶便宜。

Haissl 補充，近期下行並沒有讓他樂觀的看法脫軌。

「第一季的疲軟並沒有改變我們基本面樂觀的看法，因為這並非顯示企業的基本力道，這個需求的爭論可能只是多頭和空頭間的『紙上談兵』，必須看到一些具體事實公布後，才會解決這些爭論，因為管理階層說任何安撫人心的話，都沒有什麼可信度。」