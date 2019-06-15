美股盤後 — 博通帶頭下殺晶片股 台積電ADR暴跌逾4% 

繼博通下修全年營收財測後，週五 (14 日) 晶片股全陷血海，台積電 ADR 暴跌 4.08%、費半指數挫跌 2.61%，美股四大指數同步收低。

週五 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 17.16 點，或 0.07%，收 26089.61 點。

那斯達克指數下跌 40.47 點，或 0.52%，收 7796.66 點。

標普 500 指數下跌 4.66 點，或 0.16 %，收 2886.98 點。

費城半導體指數下跌 36.38 點，或 2.61%，收 1356.55 點。

標普板塊示意圖。(圖片：finviz)

受到美中貿易戰與華為禁令的影響，博通週四宣布將全年營收財測下調 20 億美元，預告下半年半導體需求反彈的可能性較小，推累半導體類股週五集體收低。

半導體類股週五急劇走低，博通 (AVGO-US) 下跌 5.57%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 3.48%；AMD (AMD-US) 下跌 3.28%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.44%；美光 (MU-US) 下跌 2.16%； Intel (INTC-US) 下跌 1.09%。

尖牙股 (FAANG) 承壓，僅臉書收漲。臉書 (FB-US) 上揚 2.18%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.034%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.43%。

臉書 (FB-US) 下週計畫推出的新加密貨幣，引發市場的密切關注，目前臉書有金融、電商業投資約 1000 萬美元（近台幣 3.2 億元）合作力挺，包括 Visa(V-US)、Mastercard (MA-US)、PayPal (PYPL-US) 和 Uber Technologies (UBER-US)。

金融股方面。花旗 (C-US) 上揚 0.58%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.33%；高盛 (GS-US) 上揚 0.11%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.32%。

台股 ADR 同步收低。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 4.08%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.55%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%。

企業消息方面，線上寵物產品零售商 Chewy (CHWY-US) 週五公開募股 IPO 上市，其股價開紅飆升 59%，至每股 34.99 美元，遠高於 22 美元的 IPO 價格。

華爾街分析

日本 G20 峰會倒數僅剩兩週左右的時間，美國總統川普週四 (14 日) 卻已淡化對 G20 川習會的期待，稱習是否赴約 G20 川習會已無關緊要，兩國遲早要達成貿易協議。

美中貿易戰也讓投資者有理由在本週末前謹慎行事，Per Stirling Capital Management 董事 Robert Phipps 表示，這是一種觀望模式，投資者正非常接近他們的基準指標。

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「地緣政治風險，加上揮之不去的貿易戰，聯準會貨幣政策不確定性，成為市場焦慮的來源，投資者面臨著急遽的擔憂。」

上週公布的非農就業數據和製造業數據低於預期，美國勞工部週三發布 5 月份消費者物價指數 (CPI) 更強化了外界對聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期。

芝加哥 Performance Trust Capital Partners 交易主管 Brian Battle 表示：「在從聯準會得到一些暗示之前，我們將如坐針氈。這是重要的。所有人都對賭聯準會將降息，可能不是在 6 月，但預計很快到來。」