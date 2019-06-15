川普：習近平來不來G20已無關緊要

日本 G20 峰會倒數僅剩兩週左右的時間，白宮經濟顧問才剛暗示，如果北京拒絕 (川習會) 邀請，將會面臨可能的後果。美國總統川普週四 (14 日) 卻已淡化對 G20 川習會的期待，稱習是否赴約 G20 川習會已無關緊要，兩國遲早要達成貿易協議。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四表示：「川普總統強烈希望坐下來會談，但川習會尚未正式籌備，我們將從這點開始，看看結果會是如何？」

然而，川普的強烈希望卻已逐漸趨於平淡，川普週四 (14 日) 接受媒體訪問時表示：「習近平是否現身 G20 已無關緊要。如果他出現的話，這很好，但如果沒有，我們將每個月從中國獲得數十億美元關稅。」

川普本週頻頻向北京喊話，希望川習在即將到來的 G20 峰會會面。

週一 (10 日) 川普威脅 G20 川習會若不舉行，將對中輸美剩餘商品加徵關稅，且立即生效。川普還指出，川習間有著良好關係，若習近平未出席 G20，他會感到驚訝，「我認為他會去」。

美國總統川普週二 (11 日) 再次表態，希望在本月晚些時候 G20 峰會上與習近平會面，他將親自與中國達成貿易協議，但除非北京恢復到今年早些時候談判的條款，否則他沒興趣。

週三 (12 日) 川普表態對中國重返貿易談判沒有考慮設定最後期限，並指責中國違反了一項初步協議中的承諾，導致談判破裂。

儘管川普與其幕僚頻頻喊話，中方態度卻始終保持一貫從容，G20 川習會仍未傳出正式籌備的消息。

週二 (11 日) 大陸外交部發言人耿爽表示，已注意美方多次公開發言，期待在 G20 峰會期間安排兩國總統會晤，但如果中方有這方面的訊息，將在適當的時候發布。

耿爽並重申，如果美方執意升級貿易摩擦，「我們將堅決應對、奉陪到底。」

週四 (13 日) 中國商務部對外貿易研究所所長梁明表示，美中在 G20 峰會上達成協議的可能性非常大，但中國並不著急達成協議，但並未對川習會面提供任何更新訊息。

梁明稱，中國的立場非常明確，兩國領袖進行談判的前提是美國表現出誠意，美國有責任解決兩國之間的貿易緊張局勢。