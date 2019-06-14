美股盤中─晶片股沉淪 中國數據令人失望 道瓊下跌逾110點

美國股市週五中場下跌，道瓊一度下跌逾 110 點。半導體股走低，及中國經濟數據疲弱，為股市帶來利空。

台北時間 23:38

道瓊工業平均指數下跌 29.07 點或 0.11% 至 26077.70。

Nasdaq 指數下跌 36.20 點或 0.47% 至 7800.93。

S&P 500 指數下跌 5.16 點或 0.18% 至 2886.48。

高通公布季報疲弱，晶片股因而下跌。該晶片製造廠公布上季營收較預期疲弱，並調降 2019 年獲利預估，原因在於美國打壓華為，使得需求廣泛轉弱。

其他半導體股亦下跌。美光與應用材料股價下跌逾 1%，英特爾下跌 0.9%。

美國銀行分析師在發布的報告中說，「下半年展望不佳，將為半導體業帶來壓力，直到中美貿易戰解決，才能重燃客戶信心。我們認為股市動盪回檔 可能使得中美兩國受到壓力，進而尋求解決方案。

中國大陸公布工業數據令人失望，亦壓低了華爾街氣氛。中國 5 月工業生產年率上升 5%，創 17 年來最慢成長速度。

週四，美國股市則上漲，擴大本月的大幅漲幅。本月至週四收盤為止，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均上漲逾 5%。

美國今日公布 5 月零售銷售上升 0.5%，低於分析師預估的上升 0.6%。但 4 月零售銷售則往上修正。

Capital 經濟公司分析師 Andrew Hunter 說，「我們持續預期，未來幾個月，經濟成長大幅下滑，將促使 Fed 降息。零售銷售數據讓我們預期，官員要等到 9 月政策會議，才會採取降息行動。」