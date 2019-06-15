博通 20 億美元的警告 Cramer：川普帶給博通死亡之吻

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年6月15號7點16分

由於華為禁令重創博通，博通週四公布第二季財報，將其全年營收預期下調 20 億美元至 225 億美元，CNBC 著名主持人 Jim Cramer 週五 (14 日) 稱，美國總統川普犧牲博通、打擊華為、以迫使中國屈服，帶給博通死亡之吻。

CNBC 著名主持人 Jim Cramer 週五推斷，美國總統川普認為必須犧牲博通來打擊華為，以便在貿易談判中迫使中國屈服，因為華為是中國領導人習近平的阿基里斯之踵。

「阿基里斯之踵 (Achilles’ heel)」指某人或某事物的最大或者唯一弱點，即罩門關鍵所在。

Jim Cramer 也細數回憶，2017 年博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 進入白宮會面川普，為了響應川普號召，接著博通就把新加坡總部搬回了美國，再來川普去 (2018) 年以國安為由，出手阻擋了博通收購高通，再來近期博通又受到華為禁令的影響。

Jim Cramer 直言道：「如果你是總統的好朋友，真是個死神之吻。」

博通自中國科技巨頭華為獲得約 9 億美元的收入，隨著華為禁令頒布後，博通決定暫停為華為供貨。週四 (13 日) 博通宣布下修全年營收財測，從 245 億美元下調至 225 億美元，顯示下半年晶片需求反彈的可能性較小。

博通 20 億美元的警告 全球晶片業哀鴻遍野

博通是蘋果與三星電子的零件供應商，以及谷歌和亞馬遜等大型數據中心運營商，博通的訂單需求成為關鍵的半導體晴雨表。

博通週四宣布下修財測此舉，呼應德州儀器早前警告，備受期待的全球半導體需求反彈可能會推遲到明年上半年。

巴克萊分析師表示，廣泛的宏觀不確定性和華為的影響正在增加，多數企業已經看到 (半導體需求) 疲弱有一段時間了，這與博通第一季維持財測相左。

投行 Baird 分析師表示，博通下調全年營收預期，駁斥許多半導體今年早些時候提出的 2019 下半年半導體景氣復甦的觀點，因為他們忽略當時較高且仍在上升的庫存。

博通 2018 年財年的四分之一的營收來自蘋果。美銀美林分析師 Wamsi Mohan 週五在給客戶的一份報告中表示，博通營收前前瞻可能表明 iPhone 持續疲軟。

繼博通下修全年營收財測後，週五 (14 日) 晶片股集體陷入血海，費半指數挫跌 2.61%，博通 (AVGO-US) 暴跌 5.57%、台積電 ADR 暴跌 4.08%、德州儀器 (TXN-US) 下跌 3.48%。