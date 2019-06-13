根據 6 月 12 日發布的公告，加密貨幣交易所 Bitfinex 將上架交易所同業「OKEx 的原生代幣 OKB」及「OKlink 的穩定幣 USDK」。Bitfinex 將提供這兩種代幣與其他重要法幣、數位貨幣之間的交易對，像是美元、比特幣、EOS、Tether（USDT）與以太幣。

根據 OKEx 介紹，其原生功能型代幣 OKB 目的是要讓用戶能在交易所內輕鬆執行各種功能，包括：結算交易費、進行代幣交易買賣、以及在 OK Jumpstart（OKEx 代幣銷售平台之一）上進行代幣訂購等。

OKB 目前是在以太坊區塊鏈上運作的 ERC-20 代幣，但根據新聞稿，OKB 明年將轉移至 OKEx 正在自行開發的區塊鏈 OKChain，據稱將支援未來的去中心化交易所。至於 USDK 的背景則是 OKEx 專注於跨境支付的關係企業 OKLink 與託管業者 Prime Trust 合作發行的穩定幣。

為此，OKEx 營運主管張江耀 Andy Cheung 在官方推特貼文表示，OKEx 計劃未來與更多交易所結盟合作。他說:「在 @Bitfinex 上架 OKB 僅是第一步，我們將繼續與更多交易所合作來拓展生態系統。」

另一方面，隨著各國政府監管風聲四起，兩天前有名網友在 Reddit 上分享 Bitfinex 的來函，內容大致要求客戶披露更多有關其帳戶的信息，包括：「對帳戶的交易活動和目標進行清晰而詳細的解釋」。

Bitfifnex 首席技術官 Paul Ardoino 表示，此舉主要為了徹查交易所是否有潛在的洗錢活動、可疑錢包，以及居留在非許可地區的用戶。Ardoino 接著指出，「其實早在紐約司法部對 Bitfinex 提出指控以前，我們就有調查帳戶的習慣，改善安全措施一直都是我們在努力的事情」。

這篇文章 共拓加密貨幣生態系 Bitfinex 宣布支援 OKEx 交易所代幣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』