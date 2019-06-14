盛弘轉投資普瑞博推出的減白過濾器 將搶9000億元輸血商機

盛弘醫藥 (8403-TW) 轉投資普瑞博生技推出的減白過濾器，繼去年底取得美國 FDA 上市許可後，今年 5 月再取得台灣 TFDA 醫療器材許可證，搶攻全球 9000 億元輸血市場，若成功在台灣市場推動，估每年用量可從 50 萬套，跳升至 260 萬套，規模上看 10 億。

輸血過程中，白血球減除過濾器 (Leukocyte reduction filter) 是重要的醫療器材之一，普瑞博表示，去年底減白過濾器取得美國 FDA 上市許可後，成為全球第 4 個被認證的團隊，在今年 5 月底取得台灣 TFDA 醫療器材許可證，減白過濾器去除白血球的精準度達 99.99%，一袋血只需 7 分多鐘，比現有市售產品快 40%。

創辦人張雍指出，輸血是普遍又具危險性的醫療行為，血中的白血球易暗藏人類嗜Ｔ淋巴球病毒 (HTLV)，若血品使用前透過高效白血球過濾器，能確保輸血安全性。

張雍進一步表示，減白過濾器核心技術在於，雙離子獨特的化學分子結構設計，利用電荷上的偏差程度、去辨識不同血球訊號，並利用聚丙烯熔噴濾膜開發白血球減除過濾器，大幅提升輸血的安全性。

展望後續，普瑞博表示，目前台灣完全採用進口的白血球減除過濾器，每年使用量約 50 萬套，市場規模約 2 億，若成功推動台灣全面使用減白血品，估台灣每年用量至少跳升至 260 萬套，市場規模可達 10 億元，目標成為全球第四大。