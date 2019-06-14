落實反避稅 財部擬推動海外資金匯回專法落日後推CFC制度

財政部力拚海外資金匯回專法可在本 (6) 月臨時會過關，為避免台商藉由界外紙上公司個人股東名義避稅，財政部擬順應立委提議，在海外資金專法落日後，推動 CFC(個人受控外國公司) 要點，落實反避稅制度。

CFC 制度是針對在租稅天堂設有紙上公司的企業，要求其相關獲利即使未分配給國內的母公司，也應視為國內年度投資收益且併入營所稅申報。

目前包括個人、企業如果將資金匯至境外紙上公司，只要沒有將資金匯回國內就無法對其課稅，因此需要 CFC 制度才能對相關公司課稅，民進黨立委王榮璋日前在財委會質詢時就曾提議，希望在海外資金匯回專法落日後一年內，啟動 CFC 要點，落實反避稅制度。

以立法時程推算，如果海外資匯回專法在臨時會過關上路後，預估專法 2 年期限屆滿後、也就是 2020 年就能實行 CFC 制度，估算屆時至少約有 10 萬家在開曼、BVI 設立紙上公司將受影響。

財政部長蘇建榮今 (14) 日出席財政部舉辦的「2019 民間參與公共建設招商大會」，會前受訪時針對 CFC 議題表示，CFC 是國際趨勢，現在不做未來還是得因應國際趨勢實施，現在透過海外資金匯回專法擬定配套，可讓台商提前準備。

為落實反避稅制度，立法院已完成企業 CFC 及 PEM(實際管理處所) 等相關制度立法，並拍定等兩岸租稅協議生效後，評估鄰近國家的「共同申報即應行注意標準」（CRS）情況後，由行政院訂定實施時間。

蘇建榮表示，反避稅已是國際趨勢，財政部將評估是否採納立委建議，將 CFC 與 PEM 脫鉤，在專法落日後就實施 CFC，但他也強調 CFC 何時實施仍要獲得行政院同意。

立法院預計 17 日舉行臨時會，財政部力拚讓「長照扣除額」、「薪資所得核實減除費用 (俗稱名模條款)」與「海外資金匯回專法」三項草案能在臨時會順利過關。

