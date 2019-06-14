〈東元股東會〉董座：美國訂單已轉回台灣、東南亞廠生產

東元 (1504-TW) 股東會今 (14) 日登場，董事長邱純枝表示，去年受惠北美電油氣產業需求暢旺，訂單與營收表現亮眼，面對美中貿易戰不確定，已將所有美國訂單轉回台灣、馬來西亞、越南廠生產，盼出貨穩定並可推升營運動能。

邱純枝表示，去年大部分產品，為求降低成本與提高競爭力，將產品變成小型化設計、減輕重量，且台灣、澳洲的馬達產品市佔率擴大，再加上北美電油氣產業需求提升，帶動整體營運表現。

面對美中貿易戰，邱純枝表示，目前已將所有美國訂單，轉回台灣、馬來西亞、越南廠生產，盼利用產地優勢及產能調度，能維持穩定出貨量，另外也看好印度市場，著手興建馬達廠因應。

展望今年，東元表示，將聚焦在馬達物聯網數位服務，並提供震動、溫度偵測的完整方案；拓展變頻器和機電方案銷售等，另外 7 月將啟用越南新的馬達廠，可望挹注營運動能。

綠能方面，積極推動開發牽引動力模組，持續布局國內外電動大巴、電動乘用車、與電動船等各項應用，其中電動大巴和電動乘用車都已有穩定出貨量。

東元 5 月營收 43.35 億，創今年單月新高，月增 11.64%，年增 0.07%，累積前 5 月營收 196.98 億，年減 5.86%，股東會通過每股配發現金股利 0.9 元。