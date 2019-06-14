【日盛投顧】指數量縮整理，類股輪動表現

◆盤勢分析

1. 博通的盤後利空使得台股今日並未因昨日美股走高而轉強，台股今日開平走低，2330 台積電及 IC 設計龍頭 2454 聯發科走弱拖累大盤指數一路盤跌，加權指數收盤守穩 10 日線，成交量也再度萎縮，終場指數下跌 36.34 點，跌幅 0.34%，收在 10,524.67 點，成交金額為 843.16 億元。三大法人合計賣超 26.26 億元：外資賣超 31.77 億元、投信買超 0.82 億元、自營商買超 4.69 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量萎縮至 900 億之下，後勢要放大至 1,000 億之上才有利多方轉強。

（2）、均線：下檔支撐為年線 (約 10,400 點附近)，上檔壓力為季線 (約 10,670 點附近)。

（3）、技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回測年線支撐。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/10 向上跳空缺口。

3. 櫃買指數跌幅 0.54%，收在 134.03 點，相對集中市場弱勢。KD 開口閉合，短線支撐為 132 點附近，壓力為 136 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、散熱、運動休閒、食品、水泥、營建、高殖利率股等。

IC 設計、散熱、運動休閒、食品、水泥、營建、高殖利率股輪動

1. 運動：由於相關個股營運較不受貿易戰影響，資金近期持續轉往運動風相關族群，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。

2. 營建資產股：指標股 2520 冠德今強勢上漲，2548 華固守穩月線轉強，相關族群可留意 2501 國建、2535 達欣工、5534 長虹、2546 根基、5522 遠雄等個股，另外資產相關族群 2101 南港、2912 農林等仍可留意。

3.IC 設計：受惠 TWS 出貨成長的 2379 瑞昱金再度創下近期新高，受惠中美貿易戰射頻 IC 轉單效應利多的 4968 立積持續強勢，相關個股仍可留意 8016 矽創、3227 原相等。

4. 食品：國際小麥、玉米昨日再度創下近期新高，大宗物資相關個股如 1227 佳格、1229 聯華、1210 大成仍可留意，另外 1201 味全持續強勢創本波高點，相關個股如 1215 卜蜂、1216 統一、1218 泰山仍可留意。