台股盤後—台積電領跌 電子權值股走弱 成交量縮創逾5個月新低

美股周四雖反彈，但博通盤後下修全年財測，認為下半年半導體產業反彈機率低，拖累台股今 (14) 日表現，在台積電領跌下，雖然鴻海力守盤上，傳產族群也有台塑化、南亞站穩紅盤，惟電子權值股包括台達電、聯發科等大多表現弱勢，加上股王大立光盤中紅翻黑，指數開低震盪走低，終場下跌 36.34 點，收在 10524.67 點，成交量縮至 839.86 億元，為逾 5 個月來新低量，周線留下上影線收紅。

台股今日上市類股中，除其他電子、油燃、觀光、汽車、其他、鋼鐵、塑膠、水泥、營建、生醫、金融、玻璃、非電、非金電、化生醫、化工指數收紅外，其餘族群均收黑，其中又以其他電子族群表現最強勢，漲幅逾 0.9%，表現最弱勢的則為半導體族群、跌幅 1.37%。

櫃買市場今日開高震盪走低，終場下跌 0.54 點，以 134.03 點作收，成交量約 235.3 億元，周線收紅。上櫃指數部分，僅文創、航運、生醫、遊戲、觀光、機械、電通、其他族群收紅外，其餘指數均收黑，又以文創指數表現最強勢、漲幅 0.5%，表現最弱勢同樣為半導體族群、跌幅 1.31%。

電子三雄方面，台積電延續昨日弱勢表現，今日一路處於盤下，終場下跌 1.67%，以今日最低點 236 元作收，失守月線；股王大立光今日表現震盪，早盤開低後，盤中在盤上遊走，惟午盤後翻黑，終場下跌 1.36%，收在 3630 元；鴻海今日為三雄中表現最強勢，早盤開低後一路走高，終場上漲 1.21%，收在 75.1 元，日 K 已連 6 紅。

生醫族群今日表現強勢，奈米醫材強攻漲停，順藥大漲逾 8%，合一漲幅逾 5%，美時、逸達上漲逾 4%，合世漲幅逾 2％。

5G 概念股中的光通訊族群，今日表現也同樣強勁，光環、華星光先後亮燈漲停。

國泰證期分析師蔡明翰指出，近 2 日台股回檔較明顯，量能持續萎縮，但從國際股市與台股來看，均維持拉回量縮，價量維持正向格局，顯示近 2 日大盤雖拉回，但反彈格局還未完全遭到破壞，下周上旬或許稍有回檔壓力，但拉回整理過後，下半周仍有反彈機會。

蔡明翰認為，目前市場仍關注貿易戰後續發展，在此前適逢利空空窗期，導致大盤整體架構，維持相對弱勢格局。

