〈油輪遇襲〉中東情勢緊張 拖累液態天然氣出口

週四 (13 日) 兩艘油輪在波斯灣附近的阿曼灣遇襲，此事件造成油價一度上漲逾 3%，不過能源市場要擔憂的不光是原油而已，據了解，由於許多天然氣供應商也與原油供應商交易，這次事件也將對 LNG 造成衝擊，若中東情勢不穩，勢必也將拉抬液態天然氣價格。

這次油輪遇襲事件，就在連接波斯灣和阿曼灣的荷莫茲海峽，所有從中東地區輸出的油輪都必須通過這段海峽。

而中東佔了全球液態天然氣 (LNG) 出口約 29%，其中卡達、阿曼王國和阿拉伯聯合大公國是世界最大 LNG 出口國。

據英國石油公司 (BP Plc) 數據顯示，全球有超過 26% 的液態天然氣經由該海峽運輸，EIA 則統計荷莫茲海峽有約 30% 左右的原油運輸量，每日約有 1850 萬桶原油經由此海域運輸至全球各地，其中卡達出口的原油佔了絕大多數。

自從川普政府對伊朗實施石油禁運，伊朗與美國衝突加劇，伊朗甚至放話要封鎖荷莫茲海峽，導致美國也抨擊此次油輪遇襲事件，伊朗是幕後兇手。

不過分析師評估，襲擊油輪對伊朗完全沒有任何益處，反而增加美國隊其制裁，引發美伊衝突。

其實這已經不是第一次油輪在這海域遇襲了，上月中旬，有 4 艘油輪就在阿國港口發生爆炸，事件起因仍未查明，但美國和沙國接連譴責伊朗，但伊朗始終否認，並要求美國查明真相。

中國主導液態天然氣市場

液態天然氣出口目的地數量 (圖: 彭博)

LNG 佔了全球天然氣市場絕大多數交易額，也是推動天然氣上漲的主因，根據英國石油公司預期，2020 年全球天然氣產量將會增加 40%，其中 LNG 將佔其中三分之二，由中國、印度等亞洲國家主導市場。

正與美國展開貿易戰的中國，不斷上升的 LNG 進口量，同時是中國為了減少使用煤炭等汙染空氣能源，改用天然氣所致，中國也有 70% 仰賴進口原油以供應市場需求。

目前許多不確定因素，恐導致中國對中東天然氣需求疲軟，轉尋覓其中天然氣供應鏈，其中來自俄羅斯和中亞的天然氣管道，可能會是中國首選。

去年中國透過進口滿足了國內月 44% 的天然氣需求，依照目前美中貿易戰局勢，和中東緊張的情勢，這項數據恐會繼續上升。