〈油輪遇襲〉控伊朗襲擊油輪 美國公布影像證據：你們拆走未爆水雷

根據《彭博社》報導，對於日前發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，美國政府指控，是伊朗所為，並於今 (14) 日公布一段影片，指伊朗的伊斯蘭革命衛隊，在事件發生後，從其中一艘遇襲油輪船體上，移除未爆水雷。

美軍公布的影像顯示，一艘巡邏艇正在拆除遇襲油輪船身上的未爆水雷。(圖片：AFP)

兩艘遇襲的油輪，分別為挪威 Frontline 公司的 Front Altair，以及日本國華產業 (Kokuka Sangyo Ltd) 營運的 Kokuka Courageous；前者由中油承租，原定運送石油腦至台灣；後者原定運送甲醇至新加坡。

Kokuka Courageous 船身有兩處明顯受損。(圖：翻攝自美國海軍官網)

美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 昨日表示，該事件是伊朗所為，但並未提出具體證據，也未接受媒體提問。

美國軍方週五提出影像證據，美軍中央司令部 (CENTCOM) 發言人、海軍上校 Bill Urban 指出，由影像內容可看出，襲擊事件發生後，伊斯蘭革命衛隊的巡邏艇，駛至 Kokuka Courageous 船身附近，移除未爆水雷。

但國華產業在週五舉行的記者會中宣稱，Kokuka Courageous 似乎不是被水雷或魚雷攻擊，而是遭炮彈擊中。

伊朗外交部長 Javad Zarif 否認美方的指控，並稱襲擊事件的幕後主使者，極可能是「伊朗的敵人」，美國沒有直接或間接證據，可支持其說法。

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀；不過，懷疑美國「自導自演」的說法，也甚囂塵上。