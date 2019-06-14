原油依存度降低 美國4月自OPEC進口量創30年新低

美國對外國石油的依賴正逐漸下降。美國能源信息署 (EIA) 數據顯示，美國 4 月自 OPEC 成員國進口的原油量，創 30 幾年新低水平，主要受到國內原油產量增長以及全球原油供應減少影響。

EIA 數據指出，該國 4 月每日原油進口量僅 150 萬桶，創下近 30 幾年來新低。EIA 援引國內石油輸出增長數據表示，在 OPEC 成員國減產以及美國加強對委內瑞拉制裁影響之下，全球石油供應受到抑制。

1973 年至今 美國每月自 OPEC 的原油進口量 (圖：EIA)

英國石油公司 (BP) 週二 (11 日) 公布世界能源統計年報表示，美國每日原油淨進口量已低於 300 萬桶，2005 年時還超過 1200 萬桶，顯示美國對外國原油依存度顯著降低。

1980 年代早期至 2000 年間，美國有一半以上的原油進口份額來自 OPEC 成員國，然而近十年來，美國逐漸擺脫對 OPEC 成員國的依賴，其他非 OPEC 國家像是加拿大、墨西哥、巴西等，反而成為美國主要進口來源，光加拿大一國對美國的原油出口量，就比所有 OPEC 成員國對美出口加總還多。

EIA 表示，墨西哥灣沿岸石油進口量下降，加上近年來頁岩油出口飆升，使得美國自去年 11 月開始成為石油淨出口國。如今墨西哥灣沿岸每天自 OPEC 的進口量僅 51.3 萬桶。