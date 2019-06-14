有關週四 (13 日) 日本國華產業的油輪「Kokuka Courageous」，於中東阿曼灣遭遇攻擊一事，日本經濟產業大臣世耕弘成，在週五 (14 日) 的內閣會議會後記者會上表示，在目前的時間點上，對於日本能源的安定供給上並沒有造成問題，而在今後原油價格等動向方面，則必須要持續關注。

〈油輪遇襲〉日本經濟產業大臣：日本能源調度安定、持續關注原油價格。(圖片：AFP)

世耕弘成在記者會中提到「這回的事件當中，日本的能源的安定供給上，並沒有發生問題」。表示在原油等的調度上，並沒有出現影響。

而在這樣的前提上，對於國際原油一時出現高漲的情形，世耕弘成說道「目前出現小幅回穩，呈現穩定的狀態。雖然在價格方面無法作出預測，會把目光放在日本的能源調度，以及對經濟所帶來的影響上頭」。

除此之外，世耕弘成表示，近期內在中東地區所發生的數起令人擔憂的事件，令人在全球能源的安全保障上，感到憂心與威脅。希望在 6 月 15 日於日本大阪展開的 G20 峰會上，各國負責能源及環境的部長們，能就這些問題在跨國的合作上，展開深入的討論。期盼日本能以 G20 主辦國的身分，在相關問題上主導議論的主題。

而這回油輪攻擊事件的事主，日本國華產業也在當天下午的記者會中表示，船上所載運的貨物甲醇及燃料並沒有遭受損失，目前該油輪已在前往阿聯的港口途中，而後續將會轉由其它船隻繼續進行貨物的運送。