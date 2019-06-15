本田 (7267-JP) 位在歐洲的營運部門，在 13 日公布了新款電動車 (EV)「Honda e」車身平台的詳細規格。

〈鉅亨看世界〉本質回歸 Honda e (圖片：AFP)

本田的這款電動車「Honda e」雖屬於小型車款，卻具備長軸距與短懸吊。不僅適合在都會中穿梭，在高速行駛時也可讓駕駛人穩定駕馭。

而為了維護本田在操控上的優良傳統，Honda e 的車身平台是從零開始設計。第一款採用這個平台的車種，也會是 Honda e。

本田將設計的重點放在都會的使用上，為了實現乘坐的舒適度與精準的操控性能，將電池配置在車室地板的下方、以及軸距的中央，達到完美的 50:50 車身配重。

另外，也由於電池配置在車子底部，在低重心的緣故下，也為車輛的操控性與穩定性帶來絕佳的優勢。本田表示這款電動車採用後輪驅動，加上馬達的強大扭力，將給駕駛人帶來許多的駕駛樂趣。

也由於四輪採獨立懸吊系統，能應付各式各樣的路況，提供舒適穩定的乘車品質。懸吊零件更採用了輕量的鍛造鋁材質，大幅的減輕輪下重量。

〈鉅亨看世界〉本質回歸 Honda e (圖片：AFP)

而在電池方面，使用容量 35.5kWh 的高可靠度水冷式鋰電池。可使用一般市電，或是在 30 分鐘內為電池充滿 80% 的 DC 直流急速充電器，來為車輛充電。在充飽電的情況下，預計將可行駛超過 200 公里以上的距離。

Honda e 充電孔的位置，則是設計在車頭部分。方便從車子的左右兩邊，都能進行充電作業。

而左右兩側的後視鏡改採數位化，將會以鏡頭及車內的兩個 6 吋螢幕來取代。

如果一切順利的話，Honda e 計畫在 2019 年後半期，就會正式發表呈現在眾人面前，並預計在 2020 年的春季，於歐洲開始交車。

本田表示，目前已有 3 萬多人向他們表示有興趣購買 Honda e。