〈鉅亨看世界〉一窺亞馬遜全新送貨無人機

不少人認為，無人機送貨必將改變現今的航空物流產業，同時也重塑物流體系，許多科技大廠也因此陸續推出相關的無人機送貨計畫。美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 則是在日前的 Re:Mars 大會上推出了最新版本的送貨無人機 Prime Air。這是一架顛覆傳統，能夠垂直起降，並持續向前飛行的混合動力飛機。該公司也宣布，將未來幾個月內推出無人機送貨服務。

亞馬遜送貨無人機 Prime Air(圖片：techcrunch)

亞馬遜全球消費者業務執行長 Jeff Wilke 在 Re:Mars 大會上表示：「只有系統足夠安全，客戶才會放心地接受無人機送貨。」此外，他也表示，亞馬遜新推出的無人機「就像商用飛機一樣堅固穩定」。

新型無人機使用熱像攝影機，深度相機和聲納等來檢測危險，同時藉由機器人學習模型，機載的運算系統可以自動偵測並辨識障礙物，然後繞道而行。亞馬遜也利用 VSLAM 技術，來建構出無人機目前位置的地圖，以彌補失去 GPS 時的情況。不過有別於一班的無人機，Prime Air 在飛行時看起來會是傾斜的狀態。

「從滑翔翼、電源線到後院的小狗，這架無人機都能安全地偵測並躲避。」Wilke 說道。

亞馬遜全球消費者業務執行長 Jeff Wilke 介紹新款無人機 (圖片：theverge)

全新的 Prime Air 無人機可以進行 15 英里的全電動飛行，並在 30 分鐘之內向客戶送貨 5 磅以下的包裹。這可能聽起來只是很小的載荷量，不過亞馬遜表示，目前平台上有 75-90% 的購買物品都在這個重量限制之內。此外，亞馬遜聲明將在未來幾個月內通過這個機型推出送貨服務，不過目前尚不清楚實際的服務範圍與數量。

競爭者方面來看，谷歌 (GOOGL-US) 旗下、獲得美國聯邦航空總署許可載送貨物的無人機公司 Wing 預計相關的送貨測試就快便會啟動。知名物流公司 UPS(UPS-US) 也已和無人機新創 Matternet 達成合作協議，將在美國地區利用無人機在多家醫院之間運送藥物及樣品。