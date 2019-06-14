【馮冠華專欄】估計今天港股窄幅上落

6 月 14 日推介 - 中金公司（3908）

1）上日港股市況總結：恆指週四探底後回穩，指數在低開 90 點後跌幅曾擴大至 483 點，低見 26825 點；但跌幅隨著 A 股回穩下慢慢收窄，最終報收 27295 點，只下跌 14 點。全日成交金額 813 億，按日上升約 6%。港股通南下總成交額按日下跌約 7% 至 78 億；流向仍是淨流入，金額約 22.3 億。滬深股通北上連續八天錄得淨流入，但金額再小幅下降至約人民幣 11.7 億。藍籌 27 升 21 跌 2 持平。



板塊方面，內房、內銀、內地電訊、醫藥和手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至 16.4%。牛熊證街貨最新比例為 48:52，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 43:57，重貨區方面，熊證仍在 27900-27949，牛證下移至 26650-26699。恆指期貨收報 27109 點，下跌 44 點，低水 186 點。港股 ADR 下跌 93 點，相等於恆指 27201 點。

簡評：昨天上證 2900 點失而復得，恆指也戲劇性地報收在 27000 點之上。逃犯條例的爭拗，基本上在昨天沒有任何進展。但如果股市的表現是準確的預示指標，那麼真心希望香港現時的問題，能如港股昨天的強力 V 彈。政治市雖難以估計，但每天都望天打卦，有違筆者的職責，還是嘗試分析好了。

暴力事件在前晚沒有惡化，示威者也算和平離開，本應對港股是正面；但港股昨天早段還是節節下滑，直至跌破 3 個牛證重貨區才回穩，往後又因 A 股轉強而收復大部分失地，感覺上是和衍生工具的操作，特別是期貨指數活動有關，畢竟成交額偏少更利弄低舞高。逃犯事件仍未平息，立法會亦已宣布今天會議取消，大幅波動後的港股，筆者估計今天應是冷靜期。另外，恆指季整在今天盤後進行，注意競價時段了。

昨天 A 股的回穩，或多或少和陸家嘴論壇，傳來科創板正式開板的消息。相信已過關的公司，招股期也不遠了。中資劵商，甚至內險股仍然是受惠板塊。A 股的氣氛也有望有點提振。結合阿里準備在港第二上市的消息，其保薦人之一的中金（3908）可短多。內房股昨天下午發力，估計是和網上瘋傳的止跌令有關。雖然官方回應這「無強制效力」 ，但五月內房的銷售數據不弱，碧桂園（2007）和恆大（3333）是筆者推介。另外，石油類股份也會因油輪遇襲事件而造好。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週四上升，當中道指上升 102 點或 0.39%，標指和納指則分別上升 0.41% 及 0.57%。十年期債息下跌至 2.093%，美滙指數也最新報 97.03，紐約期油最新報 52.13 美元。

3）個股訊息：東亞銀行（23）發盈利警告，預期截至今年 6 月底止中期溢利，與去年同期錄得的股東應佔溢利 39.92 億元相比，將錄得顯著下降。東亞表示，可能出現的溢利下降可歸因於 4 項面值總值約 62 億元的中國內地升早年批出的貸款資產，預期會因市場環境惡化而出現信貸級別下調，有關信貸級別下調將導致約 25 億元至 30 億元之間的重大稅後減值損失。（信報）

小米集團（1810）昨天第六度回購股份，在公開市場回購 517 萬股 B 類股份，每股介乎 9.55 至 9.66 元，涉及資金約 4987.54 萬元。（信報）

4）新股訊息：亞太區最大物流地產平台 ESR(1821) 公布，該公司已決定押後在港交所上市的計劃。（信報）

內地製藥公司翰森製藥（3692）今天掛牌，暗盤價收報 15.94 元，較招股價 14.26 元，升 1.68 元或 11.78%。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/