〈鉅亨看世界〉AI能擬真人類第六感?

人工智慧 AI 趨勢已席捲整個市場，在這場激烈的 AI 競賽中，工程師竭盡全力，想要將 AI 打造的更貼近人類思考模式，英國 AI 晶片新創公司 Graphcore，研發出了一款新的 AI 晶片，精熟人類的「猜測」模式，而不如以往的人工智慧一般，只是進行數據演算。

首席技術工程師 Simon Knowles 表示，他們在試著將人腦神經系統中有「反叛思考」的神經突觸標誌出來，並且應用在他們下一代 AI 計算處理器中，公司期望能夠將人類的思考「機械化」。

Graphcore 小檔案

英國 AI 晶片製造商 Graphcore 自 2016 成立，由執行長 Nigel Toon 和 CTP 以及首席技術工程師 Simon Knowles 創立，專為機器學習應用程式研發設計 IPU 晶片，目前已經吸引到像是英國的人工智慧公司 DeepMind 創辦人 Demis Hassabis，包括以及 OpenAI 的創辦人 Ilya Sutskever 的支持，並且和其他許多在機器學習中領先業界的研究者合作，根據不同的問題來設計 IPU 相對應的解決架構。

據了解，Graphore 開發的 AI 晶片計算處理器，捨棄傳統 CPU 或 GPU 處理器，大力推崇新一代處理器 IPU，是一般傳統處理器計算能力的 100 倍，

Graphcore 的 IPU 旨在容納整個機器學習模型，提供資料大規模的平行性、大量內存、以及最重要的大量記憶體頻寬。

Graphcore 的前瞻領導 IPU 加速處理器

人類的智能能夠漫無目的這樣形成一種思考，但人工智慧，屬於一種機器學習，他需要處理相當龐大的訊息，分析資訊結構，產生精確的想法。

Knowles 說道：「我們想要打造一台性能相當高的處理器，能夠甚至進行不精確的處理數據，進行猜測」。他更指出，模擬人腦來構建專門用於連接神經突觸式數據的晶片，可能將是 AI 演變的關鍵。

該公司在 2017 年取得矽谷最知名創投之一的紅杉資本（Sequoia Capital）5,000 萬美元投資，在 ARM 倍日本軟銀收購後，Graphcore 有望成為英國最大的人工智慧硬體公司

根據市場調研機構 IDC 數據顯示，未來全球人工智慧領域的將在 2020 年成長至 460 億美元。