大摩商業指數創十年新低 暗示股市將有麻煩了？

大摩編制的商業狀況指數 (Morgan Stanley Business Conditions Index) 6 月份數據驟降，創下十年來最大單月跌幅，指數直逼 2009 年金融海嘯水準，市場擔心，這暗示股市可能會有一波明顯的修正。

藍: 摩根史坦利商業情況指數 MSBCI. 橘: MSBCI 綜合指數. 綠 MSBCI3 個月移動平均 (來源: Morgan Stanley, ETF Daily News)

大摩的企業營運指數 6 月數據較前月驟降至僅僅 13，不只大幅偏離過去衰退前的平均值 55.4。這也是 2008 年金融海嘯後，最大的單月跌幅，暗示了本月份可能將是「慘澹的六月」。

以過去歷史經驗來看，MSBCI 指數落入 35 以下後，股市都呈現大幅度的修正，如 2008 年 1 月指數落入 35 以下後，一路下探，股市也在之後呈現明顯的走跌。2015 年底此指數也曾短暫降至 35 以下。

經濟學家 Ellen Zentner 表示，6 月份的數據顯示，企業信心的不足，普遍反映在各個行業上。企業認為，主要原因來自經濟面數據的轉疲，尚未明確指向是否為貿易戰的衝擊。

根據這份報告，企業正大幅縮減雇用、刪減雇員計畫，以及減少資本支出計畫。其中，製造業的情況比服務業更加嚴峻。

上週公布的美國非農報告意外大幅低於預期，本州公布的初領失業金人數也略增至 22.2 萬人，加上通膨數據的疲弱，推升市場對於 Fed 降息的可能推測。不過，這份報告中指出，企業現在擔心經濟可能進一步的走弱，也許不是 Fed 降息就可以立刻緩解的。