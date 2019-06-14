反壟斷調查陰霾? 分析師下修亞馬遜市場份額預期

綜合外電報導，受到壟斷調查影響，調研機構 EMarketer 分析師於檢視執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 公布的數據後，已將亞馬遜 (AMZN-US) 佔電商市場份額預期從 47% 下修至 38%。

亞馬遜為美國最大線上購物平台，EMarketer 為美國線上零售商最常引用與參考數據指標，該市場調研機構再綜合數據後，預計亞馬遜今年電子商務將佔市場總份額 37.7%，低於此前預估的 47%。

亞馬遜股價走勢圖 (圖: Investing)

對此亞馬遜發言人表示，在執行長貝佐斯透露獨立商家僅佔零售網站銷售總額 58% 後，EMarketer 聯繫亞馬遜分析師相關團隊，整理討論後首次將數據公開。

EMarketer 決定下修亞馬遜市場份額預期之前，美國多家電商科技大廠包括臉書、蘋果、谷歌和亞馬遜，皆面臨著反市場壟斷調查的聲浪，FTC 和美國司法部也正著手進行大規模調查。

受此消息影響，亞馬遜可能為此淡化其市場規模，表示僅佔美國零售總支出 4%。一些分析師則認為，考慮到亞馬遜仍是美國最大電商，在線上零售業有一定的影響力，認為其線上消費成長速度，會是整體零售業的三倍。

對此消息目前亞馬遜仍無回應。

不過 EMaker 也坦承要預估亞馬遜市場份額的確有難度，考量到電商涵蓋的範圍廣泛至裝置、雲端數據中心、影音串流服務等，加上亞馬遜擁有傳統零售店面和線上零售平台。