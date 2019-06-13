現在就投資美股 摩根大通分析師提出一項重要理由

經歷了 5 月的股市賣壓後，投資人應可期待 6 月的反彈走勢。此一說法的根據，在於川普總統的推文內容，還有聯準會 (Fed) 的降息跡象。

然而，中東於週四出現了新的緊張局勢，可能會讓 6 月的股市黯淡許多。

但摩根大通分析師柯拉諾維克 (Marko Kolanovic) 說，要留在股市，因為貿易緊張壓低了股市後，可能出現較大的反彈。

他說：「美國經濟正面臨一種獨特的情況，一個人就可以搞亂全球貿易及美國企業的投資計畫，還在各種進口商品上，對消費者加稅。」他所指的人，應是川普總統。

「在這種種的情況下，我們為何不看空股市與經濟？因為這種情況，也可以在短時間內解除，許多投資人也已反應了最壞的結果，」柯拉諾維克寫道。

他指出，近來墨西哥關稅的威脅，來的快去的也快。他認為，進入選舉年，中美貿易協定可望達成。一旦達成，股市近來的跌幅，應可收復半數。

「這意味大盤可上漲約 5%，價值股更可上漲 10% 至 20%。由於股市轉強，經濟避免了衰退，將可增加勝選的機率，所以預期這樣的結果，應屬合理。」他說。

柯拉諾維奇說，貿易戰之前，美國股市以高於趨勢的速度上漲，而後因貿易戰，漲勢受阻 18 個月。「美國股市的年平均報酬率約為 7%，目前為止，貿易戰造成的損失約為 3 兆美元，亦即市場受的傷，約為收到關稅的 100 倍，顯然這並未讓美國更加富裕。」