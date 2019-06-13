WTO：貿易戰恐使全球貿易量縮水17% 萎縮幅度多過金融海嘯時期

世界貿易組織 (WTO) 官員示警，若美中貿易戰全面開打，懲罰性關稅的提高，將使多邊貿易體制受到破壞，屆時全球貿易量恐縮水 17%，萎縮幅度將比金融海嘯期間更嚴重。

WTO 對外關係部主任 Keith Rockwell 在一場為期三天的研討會上表示，2017 年 10 月至 2018 年 10 月期間，全球各國對貿易採取的限制等法規，影響約 5880 億美元的貿易額。

Rockwell 指出，這比起前年要增加 7 倍，且此數據不包含近期美中加徵關稅，或任何近期貿易限制所影響的金額。

去年 WTO 總共統計了約 24 件關於美中貿易戰衝突的案件，範圍涉及知識產權、太陽能板、鋼和鋁等問題，Rockwell 補充說道。

美中之間的緊張情勢導致國際貨幣基金組織 (IMF) 下修全球成長預期，從原先的 3.7% 下調至 3.5%，Rockwell 還表示，光是中美貿易衝突就足以使 2020 年 GDP 減少 0.3 個百分點。

「如果雙方繼續透過威脅加徵關稅，來破壞所有雙邊貿易，這可能會產生更大的衝擊」他補充道。

Rockwell 指出，第一季度全球資本貨物進口量下降了 3%，是三年來的最低水平，也是企業未能加速發展的鐵證。「市場的不確定性劇增，我們觀察到製造業生產停滯，訂單下滑，在在都暗示著經濟有逐漸惡化的現象」

WTO 總幹事 Roberto Azevedo 表示，他指出了部分國家可能會在貿易戰影響下的供應鏈改變後，帶來短期的收益，不過若貿易戰況大至戰全球貿易總量 8% 的汽車產業，那麼很難預測衝擊的規模。