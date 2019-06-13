順藥搶4000億商機 腦中風新藥估2年後在台收案

順藥生技 (6335-TW) 宣布，旗下急性缺血性腦中風新藥 LT3001 的一期臨床試驗結果良好，已通過 FDA 人體臨床試驗 30 天審核期，若試驗順利，順藥估今年第 3 季或第 4 季，將在美國展開二期臨床試驗，明年申請在台收案。

順藥表示，目前已和國際藥廠洽談合作案，市場預期，LT3001 若成功 2 年後上市，除突破現有藥物治療限制，順藥也將因此可搶攻全球 4000 多億元商機，推升營運表現。

順藥表示，2017 年 7 月底收第 1 個志願受試者，經過 1 年半收案、資料分析與報告撰寫，陸續完成 16 位健康受試者收案，且建立 LT3001 藥物的探討，包括安全性、耐受性及藥物動力學。

今年 5 月 9 日，順藥向美國 FDA 提出第 2 期臨床試驗申，並通過 30 天審核期，將啟動第 2 期給藥劑量組試驗；若一切順利，最快第 3 季在美國進行臨床試驗，台灣則預計從 2020 年開始收案，以 2 年完成收案為目標。

順藥總經理暨執行長林榮錦表示，過去腦中風新藥研發瓶頸是，腦中風藥物的安全性與療效往往無法兼得，目前已完成試驗結果判斷，LT3001 具有克服難題的潛力，積極與各界洽談 LT3001 的合作開發。

展望部分，由於腦中風已 20 年無新藥核准上市，為加速收案，順藥在美國與台灣收案，近期內將以美國 FDA 核准的試驗計畫書，向台灣衛福部提出試驗申請，進行跨國多中心收案，若達到 WHO 設定 50% 中風患者治療目標，藥品市場規模達 4000 多億，可望提升營運動能。