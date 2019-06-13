需求下滑+庫存偏高 Q2全球前十大晶圓代工營收表現低預期

TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新報告指出，由於全球政經局勢動盪，使第 2 季需求持續疲弱，各廠營收與去年同期相比普遍下滑，估第 2 季全球晶圓代工總產值，將較 2018 年同期下滑約 8% ，達 154 億美元，市占率排名前 3 名分別為台積電 (2330-TW) 、三星與格羅方德。

拓墣指出， 2019 年第 2 季晶圓代工業者排名前 5 名與去年相同，第 6 名至第 10 名則略有變動，包括力晶 (PSC) 因記憶體和顯示驅動晶片代工需求下滑，排名由第 7 降至第 9 名；顯示驅動晶片轉移至 12 吋投產的趨勢愈加明顯，不具有 12 吋產能的世界先進營也收受衝擊，排名被華虹半導體 (H-Grace) 超越，滑落至第 8 名。

值得關注的是市占率近半的台積電，受惠 7 奈米先進製程客戶需求拉升，第 2 季年衰退幅度 4% ，相對其他業者來得較小。

然而，美中貿易戰不斷升溫，Google 也在配合川普政策要求下，宣布不再提供華為相關應用軟體及服務，對於目前有 4 成多手機銷量來自海外市場的華為來說，無疑是一大重擊。

相反的，華為主要競爭對手三星，全球通路佈局完整，若以智慧機及處理器的供應鏈市況來看，對台積電 7 奈米最大的影響，便是三星於銷售歐洲的旗艦手機上，搭載自家 Exynos 處理器，若三星囊括華為歐洲的市占版圖，台積電將難透過其他如高通、聯發科等客戶，取回原本在旗艦處理器市場的占有率。

展望 2019 年，世界銀行已將全球經濟成長由 1 月預估的 2.9% 下修至 2.6% ，IMF 則從 3.6% 下調至 3.1% 。拓墣產業研究院預估， 2019 年全球晶圓代工產業，將出現 10 年來首次負成長，總產值年減近 3% 。