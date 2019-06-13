【華冠投顧】台股下跌-54點!恭喜4994傳奇再創新高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

台股盤勢分析:

利空測試

受到美股全面拉回影響，台北股市早盤下跌 - 33 點開出，隨後在股王大立光的強攻下，指數一度由黑翻紅；可惜港股風暴加劇，指數賣壓湧現，終場下跌 - 54 點作收，收在 10561 點，成交量 958 億。

美股嚇不到我們，反而是被香港『返送中』風暴衝擊，導致亞股早盤全面重挫。但是對於港股的問題，基本上沒有改變武傑對台股的看法；我反而認為港股利空，是對台股體質的測試。一如我們先前所言，台北股市不管是期貨，還是現貨，目前都有利多方操作；唯獨國際的消息面持續反反覆覆，算是目前台股的不確定因素。整體來看，今天『利空測試』可望告一段落；只要消息面利空淡化… 老話一句，台股就是急漲和緩漲的差異!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4994 傳奇、6125 廣運、1809 中釉、3019 亞光、8358 金居、9938 百和… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5529 志嘉、3049 和鑫、裕隆、2392 正崴、3041 揚智、5871 中租 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。