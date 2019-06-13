【華冠投顧】台股拉回是買點、許多個股創收盤高

大盤趨勢》

周三美股拉回整理，其中以費城半導體指數下跌幅度最大，不過短線漲多之後，指數遇賣壓而修也是正常。現階段而言，利空消息不斷傳出，就算個股出現拉回，底部的承接買仍舊不間斷，可見多空在交手未停止，後續仍要看個股營收表現，才會有更為一致的方向出來。不過，中國近幾日頻頻出手，包括追討美國通訊大廠 - 威訊 Verizno10 億美元的權利金，加上稀土資源的控管，美國後續承受的壓力將會逐漸增加，若川普未來真的加碼 3000 億，則影響不僅僅是中國的出口，連同美國的經濟以及中國衰退的蝴蝶效應，都會增加美國步入衰退的可能性。

今天的強勢族群，無疑是在光學類股的身上，由先前的 3406 玉晶光領軍，今天擴大到 3019 亞光、3362 先進光、3441 聯一光等，整體都有相當不錯的表現。不過，由於光學類股的線型下彎，後續必須要有有多的量能，否則將傾向個股表現，而非整體向上。另外，散熱族群經歷過幾天的整理，在整理換手之後，不排除領軍向上攻。若此，則蘋概、PCB、5G 都有機會出現輪漲表現。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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