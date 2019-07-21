〈書摘〉貝佐斯的一封信，竟開啟群眾募資大未來

科技帶來的真正機會，是擴展了人類的能力。「矽谷先知」的軟體科技革命教父提姆 ‧ 歐萊禮第一本大眾讀物《未來地圖》重磅登場，本書被譽為「理解未來不可或缺的指南。」世界已經往前走，你還困在現在？

以下內容摘錄自《未來地圖》

閱讀時間: 4 分鐘

2000 年，我收到程式設計師史托曼的請求。當時發生兩件事，讓他非常擔心︰一是亞馬遜一鍵下單專利申請通過；巴諾書店在網站上添加類似功能，遭到亞馬遜提告。史托曼催促我，身為亞馬遜的重要出版商之一，應該抵制亞馬遜。

「你跟貝佐斯談過了嗎？」我問他。他還沒問，於是我寫了一封電郵給當時還沒見過面的貝佐斯，請他要三思：

主旨：亞馬遜一鍵下單專利

日期：2000 年 1 月 5 日週三 10：03：59

寄件者：提姆．歐萊禮

收件者：傑夫．貝佐斯

我想讓您和您的公司注意，人們希望我公開回應對亞馬遜一鍵下單專利的看法，要我幫忙宣傳對亞馬遜的抵制行動，我拒絕了。但我的確想告訴你們，雖然我不贊同他的做法，但我支持他的主張，在世人都知道之前，把我的觀點告訴你們。

首先，我認為整個技術社群都會反對你們的行為。我知道要把目光瞄準更廣大的消費群，但這些得認真看待的技術社群，代表你們早期的核心用戶和最優秀的消費者，尤其是在圖書。我可以告訴你們，這些消費者堅決反對軟體專利。

其次，也是我認為最重要的一點，網路發展之所以如此迅速，因為它一直是實驗和創新的開放平台。它使我們擺脫了微軟在軟體業長久的壟斷控制，並為包括亞馬遜在內的無數新興企業創造了新典範。

如果從柏納斯－李（全球資訊網的發明者）開始的網路高手像你們這樣，申請專利並控制網路世界，那些讓你們可以得到驚人成就的技術就不會變得普遍，因為你們當然不是唯一可以玩專利把戲的人。一旦網路被專利和其他的企圖圍堵，這個光榮的公開競技場就變成專有技術的荒地，未來的創新之泉就會枯竭。總之，我覺得你們等於在井裡撒尿。

像你們這樣的專利是破壞網路的第一步，不僅為競爭對手築起進入門檻，也阻擋了技術創新者，原本他們可以提供很棒的新創意，讓你們也可以用在自己的業務中。不會所有的聰明人都替你們工作，這是眾所周知的技術真理，而最能確保成功的方法之一，是從自己圍牆之外的人身上，獲得更多的點子和更多的成果⋯⋯

亞馬遜已經利用世界上各種免費技術獲得了巨大的競爭優勢。如果其他人都像你們這樣追求自利，試圖留一手，讓這種自相殘殺的環境取代禮物經濟，甚至千方百計阻止他人複製自己的模式，並且大獲成功，那麼不久你就會發現，必須花費更多錢用於開發自己的技術，或者更有可能的是，你們會發現自己再次被商業軟體供應商綁架。

如果你們把自己主要看作是技術公司，那麼你們可能想要玩微軟的把戲，試圖用專有的應用程式介面、文件格式和專利來壟斷技術市場，但是如果你們認為自己是優秀的消費者服務平台和電商公司，就會希望其他人去開發技術平台供你們利用。這也是你們至今為止取得成功的關鍵：你們能夠提供了不起的開放平台，建立垂直應用程式，為消費者提供絕佳服務。申請無謂的專利，只會阻礙這個平台的發展。

我認為亞馬遜是了不起的競爭者，提供了很棒的服務，我不認為你們需要使用這項專利當工具來維持自己的優勢地位。你們不需要它，就能贏了。我堅信從長遠來看，這對你們會是弊多於利。

我知道你們對這個專利的態度非常強硬，要你們立場大轉彎，撤回專利，肯定很困難。但敦請你們做出抉擇⋯⋯我曾在多個場合公開表示，我堅決認為那些從網路上獲利最多的公司有義務要做出回饋。這不僅是為了感謝讓你們獲得成功的開發者，也是為了你們自己，為了讓創新得以持續。

幾天後，我收到貝佐斯的回覆，婉拒我的請求。我決定向公眾公開這個話題，並公布我寄給貝佐斯的電郵和一封公開信，呼籲我的客戶和其他感興趣的人聯署附議。短短不到兩天時間，我收到了一萬份簽名，還有貝佐斯打來的電話。

貝佐斯爭辯說，這項專利是有效的，因為那時圖書零售業的龍頭老大巴諾書店一直在抄襲亞馬遜的一舉一動，事關亞馬遜的存活，他是合法反擊。但是他同意我的說法有可取之處，開放創新勝過專利戰爭。他說，亞馬遜需要申請專利來保護自己，但是將來這個專利將僅用於防衛。

然後，貝佐斯在公關操作上，漂亮的扳回一城。他提議我們一起去華盛頓特區遊說專利改革。我們真的這麼做了，後來還共同投資一家新創公司 BountyQuest，致力於讓「先前技術」為大眾所知。

BountyQuest 本身就是先前技術的很好例子，它是群眾外包最早的實例之一，為後來的創新，如籌集資金網站 Kickstarter 提供了示範，雖然「群眾外包」一詞直到六年之後才出現。

在貝佐斯的支持下，BountyQuest 開始研究一鍵下單，當作是探察先前技術的第一項任務。曾經我和很多人都認為一鍵下單這種所謂的發明，簡直是侮辱公眾的智商，但調查發現，卻讓所有人感到驚訝。儘管發布 10,000 美元的獎金，居然找不到任何一款軟體，可以實現像亞馬遜的一鍵下單如此簡單的購買按鈕。雖然也重金求到了幾種可能有用的先前技術，但沒有發現「鐵證」。一鍵下單的專利確實是原創。

當下回頭來看，才會覺得這個發明顯而易見。當亞馬遜推出一鍵下單時，我們心裡重新繪製了往日地圖，好讓事物的現狀看起來必然會發生。這不過是地圖重繪力量的必然結果。

註：所謂的先前技術，就是以前就存在的技術，如果專利局知道這些技術的話，就會拒絕受理後來的專利申請，或要求專利申請人明確說明，與先前技術相比，有什麼創新之處。

【書籍介紹】

書名：未來地圖

出版社：天下

出版日期：2018 年 12 月

【作者介紹】



提姆．歐萊禮（Tim O’Reilly）



當代科技知識普及的重要推手，曾兩次引領網路發展方向，是推動 Web 2.0、開放原始碼軟體、政府資訊公開、自造者運動等科技革命的先鋒。對未來趨勢與商業模式有準確掌握，被媒體譽為「矽谷先知」。貝佐斯經常邀請他到亞馬遜向內部人員分析技術趨勢。



於 1978 年創辦歐萊禮媒體並擔任執行長至今，該公司成立四十年來，透過線上學習、出版書籍、會議講座與科技峰會，不斷引領大眾探討一波波的創新浪潮，也培養出許多技術專家與企業家。幾乎每一個科技人桌上都有一本歐萊禮出版的書歐萊禮也是創投公司 OATV（O’Reilly AlphaTech Ventures）共同創辦人，並擔任非營利組織「用程式改變美國」（Code for America）、自造者媒體（Maker Media）、科學期刊《PeerJ》、大數據公司 Civis Analytics 和公民意見平台 PopVox 的董事。





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