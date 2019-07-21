〈書摘〉如何突破現有市場的思維，看行動支付的創新歷程

科技帶來的真正機會，是擴展了人類的能力。「矽谷先知」的軟體科技革命教父提姆 ‧ 歐萊禮第一本大眾讀物《未來地圖》重磅登場，本書被譽為「理解未來不可或缺的指南。」世界已經往前走，你還困在現在？

以下內容摘錄自《未來地圖》

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我們都知道世界正在改變，但卻很少有人問：「世界何以致此？」改變世界的創新模式，其實有跡可循，他們最初都「驚世駭俗」，其後「無所不在」，最後「不可或缺」。讀懂未來的關鍵，在於了解世界如何運作，並時時問自己：「如果事情這樣發展下去該怎麼辦？」

錯誤的思考方式阻礙我們看世界的廣度，連那些絕頂聰明的成功人士也不例外。看看舊有的思維如何束縛企業家，哪怕他們足夠聰明：

2014 年，在 Uber 成立五年多之後，蘋果也推出 Apple Pay，但從它的簡介卻讓人意識到，即使是最先進的公司也有可能陷入舊思考模式之中。Apple Pay 網頁上強打宣傳：「到處找錢包的日子過去了，也不要再浪費時間找卡，不用再刷卡和等待，現在只需輕觸一下就完成結帳。」

Apple Pay 描繪的場景有什麼問題？它只是將一個正要被淘汰的過程數位化而已。真正具顛覆性的新服務，不僅會把我們熟悉的東西數位化，還會使它終結。我乘坐 Uber 或 Lyft 時，從來不用找錢包，從亞馬遜買東西時也不用，從 iTunes 上購買歌曲或是從蘋果商店買手機時也不會。在這些情況下，我的付款資料只是一個儲存的憑證，已經與我的身分連結在一起。除了直接的付款流程外，這種身分識別方法愈來愈得到認可。

以 Uber 為例。我叫了車，司機會知道我的名字和長相，我們的手機在行駛過程中同時在移動。根據全球定位系統，Uber 知道我該付多少錢，而且會自動扣款。我只需到達目的地後下了車就算是「付費」了。這才是支付的未來，而不是「手指按著指紋識別感應器，把 iPhone 靠近感應式機台」。

因此，從某種意義上來說，Apple Pay 這種支付方式，只適用於那些還沒跟上腳步的人，這些人還沒有見識到真正顛覆式的服務平台，早已不再使用老舊支付模式。

亞馬遜一直致力於推動支付的未來。2016 年末，亞馬遜宣布正在開發主打 Amazon Go 和「買完就走」體驗的新型便利商店。只需啟用 Amazon Go 應用程式，機器視覺和其他演算法就會記錄下你從貨架上拿的物品，然後自動從你的帳戶扣款。

如果你繪製的新地圖夠完美，不僅可以改變對未來的看法，還會改變對過去的看法。以前看似不可能的事情變成如今的日常，我們很難再想起它曾經只是眾多可能中的一種。重點在於，我們如何將「有可能」變成「顯而易見」。

新眼光看現在，想別人不敢想的

2011 年，蘋果發布 Siri 語音智慧助理，自此語音辨識成為智慧手機的一個重要功能，但亞馬遜卻拖延了許久才推出 Echo。然而，亞馬遜的 Alexa，卻超越 Siri 和 Google，帶來了一個看似不起眼、卻最終發揮巨大作用的變化：Alexa 是第一個不需要先按下按鈕就能一直接受你命令的智慧語音助理。

貝佐斯非常善於想別人所不敢想的。他在 1998 年就已預見，應該消除消費者對帳號內存儲信用卡資料的疑慮。如果你膽子大一點，就有可能創造更好的用戶體驗。現在他又預見，時機已成熟，可推出一款能一直在家聆聽你說話的智慧助理。

這是一個很重要的經驗，每個企業家都應該自問：什麼是難以想像的？當然如果你永遠認為市場還沒有準備好、還不打算去突破那個不可想像的邊界，你仍然可以先做準備。然後，等待那塊缺失的拼圖出現。即使你不是那個突破邊界的人，但一旦有人成功了，就要緊跟在後，抓住這個機會。做好準備吧！用全新眼光看待現在的能力，是最傑出企業家的成功關鍵。他們的創新能力就在於能夠理解世界發生的變化，並做出改變，而其他人卻仍然按照舊地圖行事。

未來不是想像出來的，是創造出來的。當企業家不光是用新科技來複製前人的工作，或者改進世界現在的樣貌，而是重新想像世界應該是什麼樣貌時，真正的突破才會到來。這就是那些神奇科技背後的力量，不僅讓我們有機會重新審視事物的運行方式，而且獎勵我們這麼做。未來有很多可能的樣貌，世界本來就不是一定應該怎麼樣，而是我們可以去重塑的。

【書籍介紹】

書名：未來地圖

出版社：天下

出版日期：2018 年 12 月

【作者介紹】

提姆．歐萊禮（Tim O’Reilly）



當代科技知識普及的重要推手，曾兩次引領網路發展方向，是推動 Web 2.0、開放原始碼軟體、政府資訊公開、自造者運動等科技革命的先鋒。對未來趨勢與商業模式有準確掌握，被媒體譽為「矽谷先知」。貝佐斯經常邀請他到亞馬遜向內部人員分析技術趨勢。



於 1978 年創辦歐萊禮媒體並擔任執行長至今，該公司成立四十年來，透過線上學習、出版書籍、會議講座與科技峰會，不斷引領大眾探討一波波的創新浪潮，也培養出許多技術專家與企業家。幾乎每一個科技人桌上都有一本歐萊禮出版的書歐萊禮也是創投公司 OATV（O’Reilly AlphaTech Ventures）共同創辦人，並擔任非營利組織「用程式改變美國」（Code for America）、自造者媒體（Maker Media）、科學期刊《PeerJ》、大數據公司 Civis Analytics 和公民意見平台 PopVox 的董事。

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