台股盤中—台積電領跌拖累 失守10600點關卡 跌破5日線

受到美股費半指數周三下挫逾 2% 影響，台股今 (13) 日在台積電領跌下，開盤即失守 10600 點關卡，電子三雄僅股王大立光站穩盤上，鴻海則在平盤上下震盪，台塑四寶中僅台化、南亞表現相對強勁，國泰金、富邦金等金融權值股表現疲弱，大盤呈現壓回，跌破 5 日線，預估今日成交量約 1000 億元。

台股今日開盤下跌 33.47 點，以 10582.19 點開出，盤中最高一度站上 10617.06 點，最低來到 10539.49 點；櫃買市場今日以 134.23 點開出，走勢震盪，盤中一度站上 134.82 點，隨後急殺拉回至 133.98 點。

電子三雄方面，台積電今日表現弱勢，股價一路走弱，盤中跌幅最重逾 2.2%，來到 240.5 元，跌破 5 日線；股王大立光今日表現最為強勢，盤中漲幅最高達 2.79%，來到 3675 元；鴻海維持平盤上下震盪，盤中小漲 0.27%，來到 73.9 元。

光學鏡頭族群今日表現強勢，亞光、先進光大漲逾 6%，大立光、今國光、揚明光漲幅逾 2%，僅玉晶光處於盤下。

印刷電路板持續走強，由建榮強攻漲停領軍，競國漲幅逾 3％，其他包括霖宏、金像電、瀚宇博、華通、新復興、健鼎、精成科、嘉聯益、聯茂也同樣站穩盤上。

稀土概念股持續成為盤面焦點，佳龍亮燈漲停，金益鼎、中釉大漲逾 5%，光洋科也上漲逾 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，從盤面結構來看，權重股以台積電拉回最明顯，其他龍頭電子股包括大立光、鴻海等股價均未修正，顯示市場信心並未出現明顯動搖，且大盤延續上漲出量、下跌量縮架構，多頭格局未變之下，指數仍有震盪反彈機會，後續壓力在於能否有效突破季線。

