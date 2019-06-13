台股盤前-費半指數重跌半導體復甦恐延後 短線陷10600保衛戰

美股四大指數 12 日全面走跌，與台股高度連動的費城半導體指數重挫逾 2%，受到美股連續 2 日收低走跌，左右盤勢的半導體族群景氣展望可能要等明年下半年才有起色，台股短線面臨 10600 關卡保衛戰。

美股四大指數 12 日全部下跌作收，包括道瓊工業指數、那斯達克、標普 500 同步走跌作收、費城半導體指數終場下跌 2.33%。

股王大立光昨日舉行股東會，執行長林恩平透露，大立光產能已經滿載，預料 7 月進入傳統旺季後，在客戶拉貨成長帶動下，可望推升營成長，至於美中貿易戰的影響，林恩平認為，因應華為手機遭美封殺可能產生的衝擊，可望在客戶端開發多元化帶動下降低經營風險。

傳產族群部分，台塑四寶中的南亞可望在 5G 發展挹注下，帶動基地台相關需求在第 3 季提前發酵，包括印刷電路板、銅箔基板、銅箔等相關建設材料等，可望受惠於 5G 發展而挹注營運業績。

台股昨日資金棄守金融轉進電子，終場小幅上漲 7.9 點，加權指數站穩 10600 點關卡，但成交量仍無法有效放大僅 1012 億元，由於美股連續兩日收黑，加上量能遲遲無法有效放大，預估在美股連 2 日走跌下，台股今日將繼續震盪整，短線可能在 10600 點反覆測試。

