打破五窮六絕的營收黑馬

【撰文／張文赫】

「五窮六絕」是台股特有的寫照，但根據統計，今年上市櫃公司 5 月營收，共計 2.81 兆元，創歷年同期新高，成為歷年以來最旺的 5 月，成功打破五窮魔咒， 5 月營收創新高家數為 64 家，較上個月增加 22 家。隨著美國 FED 釋出降息言論，美股大漲反彈，中國 5G 正式商轉下，台股也順利走出下跌的陰霾，開始反彈，挑戰季線反壓，OTC 雖然比較弱勢，剛站上半年線，距離季線還有一段距離，仍有足夠的反彈空間，而最好的選股策略，就是由 5 月營收創高或成長幅度大的個股為優先。

華為手機下修 其他品牌分瓜市場

華為智慧手機遭到美國企業禁止出貨產品，雖然推出自家系統，但仍下修了下半年 25％的出貨量，未來其他品牌將瓜分華為的市場份額，因此華為手機供應鏈的出貨高峰就在 5 月，未來可能會逐月往下，易華電 (6552) 雖然 COF 供不應求，產能維持滿載，但因有 50％以上是出貨給華為手機，因此股價大崩盤，即使市況仍供不應求，但基本面受到華為風波已經改變，5 月營收 2.76 億創新高，股價反彈的力道遠遠不如預期，大股東南茂 (8150) 也在高檔申報轉讓，籌碼面也亂了。聯詠 (3034) 是華為手機的驅動 IC 廠，5 月營收 55.9 億，創下新高，但股東會釋出對下半年旺季效益持保守態度，股價重挫，短線 5 月營收利多會有技術面的反彈。

華為遭抵制，市場原先認為中國可能拿蘋果開刀，但中國表示不會針對蘋果報復，華為任正非也反對制裁蘋果。

華為手機失利的痛就是其他廠牌的機會，蘋果就為其中之一，連續兩年 iPhone 都銷售不佳，今年能不能扭轉劣勢？三鏡頭時代的來臨，蘋果確定參戰，背板上的三個鏡頭分別會是：常規鏡頭、長鏡頭以及新的超廣角鏡頭，HDR 功能的強化在此次被視為新 iPhone 的重點，蘋果意圖在照片品質上超越華為、三星和 Google 手機，新 iPhone 將著重在亮度和清晰度的加強。整體而言，新 iPhone 最大的特色就是蘋果要把相機功能打造為史上最強。

大立光 (3008)5 月營收小福成長，但預期 6 月營收將衰退，這表示華為手機的訂單確實下修了，而玉晶光(3406) 過去就是最純的蘋概股，從 2017 年再度重返蘋果供應鏈，拿下部分前置鏡頭及 3D 感測鏡頭，當年 EPS 衝上 10.5 元，去年因為 iPhone XS 賣得差，EPS 衰退至 9.38 元，Q1 EPS 0.05 元大幅衰退，4 月單月自結 EPS 0.35 元，但夢是在下半年的新 iPhone。5 月營收 7.02 億，月增 31％、年增 34％，受惠蘋果舊機種及高毛利率的集魚燈出貨增溫，優於市場預期，去年通過 iPhone 後置鏡頭認證，今年則拿下新 iPhone 三顆後置鏡頭的部分的訂單，Q3 開始進入新 iPhone 的拉貨旺季，相較之下，5、6 月營收的成長性遠遠優於大立光，而根據通路訪查的詢問下，目前蘋果生產新 iPhone 的產量並沒有因為貿易戰而下修，下半年營收逐季走高。在看好智慧型手機多鏡頭趨勢，玉晶光日前也宣布斥資 18.8 億元擴產，為 6 年來最大投資。下個藍海則是在車用鏡頭，玉晶光成功結盟全球車用零組件大廠敏實集團，搶攻高階車用 ADAS 鏡頭的大餅，預計今年 Q3 就有產品正式出貨歐美客戶，未來營運充滿想像空間。股價從 4 月高點 523 元修正到最低 289 元，在半年線築底後，因營收利多跳空拉出長紅，成功吞噬 5/24 的大量成黑的高點，籌碼已經清理完畢，看好後市。

無線藍芽耳機新商機

從前年開始，智慧手機已經達到飽和，成長紅利已經不在，由智慧眼鏡、智慧手錶、手環接棒，但似乎效果沒那麼好，而下一個能接棒智慧眼鏡、智慧手錶、手環的是甚麼呢？目前依現況來看是無線藍芽耳機。

無線藍芽耳機是近一年快速崛起的科技新品，AirPods 帶動了一波新風潮，甚至成為流行時尚的標準配備，其他品牌如 BOSE、Panasonic、Sony、Beats 等紛紛跨入此藍海，Samsung、Sony、華為、小米等手機品牌廠也相繼推出藍牙耳機，進入百家爭鳴時代。

來源：《萬寶週刊》 1337 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》