製鞋成衣有除息行情？

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰使傳產股較不受衝擊成選股避風港，但不可僅止於概念而缺乏實質業績，剛發佈的 5 月營收可作為檢視的準則。

鈺齊大黑馬

越南最明顯受惠轉單效應，尤其是台廠在越南設廠大本營的成衣、製鞋。的確股價相對強勁，成衣雙雄的儒鴻 (1476)、聚陽(1477) 今年來上漲 10％及 20％。製鞋的豐泰 (9910)、鈺齊 KY(9802) 今年來分別上漲 39％及 49％，績效更勝成衣。豐泰今年前 5 月成品鞋銷售量 4866 萬雙，年增 10％，前 5 月累計營收 285 億元，年增 16％，創同期新高。估豐泰今年 EPS 9 元，本益比 27 倍，5 月大盤深受中美貿易戰打擊但豐泰逆勢改寫歷史天價，創 264.5 元新紀錄，為盤面資金避風港指標。鈺齊 KY 主攻戶外鞋與豐泰的運動鞋有所區隔。鈺齊 KY 5 月營收 11.8 億元，月增 49％、年增 41％，創同期新高。前 5 月累計營收 45.4 億元年增 23％。5∼6 月步入秋冬鞋的出貨旺季，預估 Q2 營收年成長 2 成。歷史經驗顯示，鈺齊 KY 的各季 EPS 高峰出現在 Q2，今年 Q1 EPS 1.34 元，估 Q2 1.8∼1.9 元間，Q2 較 Q1 再成長逾 3 成，是越南概念股 Q2 財報最有看頭者。鈺齊 KY 全年 EPS 估 5.6 元，本益比 13 倍。今年配息 3.68 元，殖利率 5％。本波從最高 71.4 元跌回 62.2 元，修正僅 14％呈現抗跌，技術面強勢來自基本面條件。當 Q2 財報發布前適逢除息行情，鈺齊 KY 即可能率先改寫波段高點。

然而我並不主張盲目在追高出口型的越南概念股，除非中美貿易戰再度惡化。反之，萬一中美貿易達成協議，台股資金將立即回補跌深的電子股，成衣、製鞋的資金避風港將失去魅力。其實中美貿易戰還是對運動鞋、紡織品有一定的衝擊。加徵來自中國產地的產品 25％關稅後，下半年美國市場各大品牌都被迫漲價，由消費者吸收勢必減弱終端需求。估計美國每戶家庭，運動鞋的支出將增加 500 美元，足以購買一隻手機了。即便各大運動品牌的全球生產基地除了中國以外，還有越南、印尼等，但短期內仍無法補足中國缺口，所以下半年運動協、紡織品的需求將減弱。

來源：《萬寶週刊》 1337 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》