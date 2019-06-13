[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 17376 0 3481 群創 -6544 -80203 00677U 富邦VIX 11079 0 2409 友達 -3567 -33711 00632R 元大台灣50反1 5947 0 1303 南亞 -3430 -24576 2303 聯電 4351 29479 2883 開發金 -2900 -18603 2801 彰銀 3173 14914 2317 鴻海 -2859 -70925 00642U 元大S&P石油 3153 0 00637L 元大滬深300正2 -2143 0 00830 國泰費城半導體 2730 13450 2880 華南金 -1821 -2513 1101 台泥 2304 8345 3049 和鑫 -1518 -5060 4938 和碩 1657 3737 3037 欣興 -1384 -2594 4958 臻鼎-KY 1631 -1009 2884 玉山金 -1241 -8464 0056 元大高股息 1566 100195 2888 新光金 -1101 5561 2330 台積電 1371 -16908 3017 奇鋐 -941 -1856 2891 中信金 1360 319 2105 正新 -919 -630 2885 元大金 1228 6551 2515 中工 -745 2683 6269 台郡 1115 -3262 2412 中華電 -734 3254 2002 中鋼 1033 -3637 2368 金像電 -714 -2137 2890 永豐金 1006 2836 2201 裕隆 -657 -3734 0050 元大台灣50 985 -7523 2449 京元電子 -576 -7552 2408 南亞科 901 -5286 00673R 元大S&P原油反1 -574 0 3576 聯合再生 889 642 6116 彩晶 -569 -12503 5880 合庫金 887 6670 2337 旺宏 -531 -6088 2379 瑞昱 820 -1372 006206 元大上證50 -487 0 2834 臺企銀 796 -8143 2313 華通 -486 -2815 2892 第一金 782 14666 1605 華新 -448 -6894 3231 緯創 703 -3037 2323 中環 -438 -1123 2332 友訊 700 333 6552 易華電 -438 -787 1218 泰山 689 1161 00670L 富邦NASDAQ正2 -405 0 00638R 元大滬深300反1 640 0 1312 國喬 -401 -3406 2618 長榮航 634 1297 8046 南電 -399 -3567 1504 東元 624 -4290 8163 達方 -385 -893 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股