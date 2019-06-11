【運達投顧】這一段投資人要小心不要被籌碼給騙了



由上週三鮑爾放出降息的風聲後，到今天全球股市基本上都強力彈升，之前說過這是央行的放話操作策略，還會再測試幾次，加上非農的就業數據出乎預料的差，支撐降息的論調，屬於貨幣學派的操作策略，並不是真的有更多資金進入市場，但投資人可以跟著這個氛圍沒問題，反倒是真的降息後，要以利多出盡看待，也要關注降息的可能性。

回到台股來看，事實上造成這一段台股強漲強跌的原因還有另一個，是交投的量能減少，扣掉陸股相關 ETF 後，平均量能不到千億，買單和賣單的掛單量也都減少，多方輕輕一推，就往上大漲，一個風吹草動，指數又被打下來，所以上一篇文章說過，散戶目前籌碼在空方，先不用以空方盤看待，對於手中有個股的投資人，這邊可以不用動。

加上台股上週四跳空下跌主因是台積電股東會上承認，受到華為風暴影響，訂單未滿載，但這早就是已經事先反映過的利空，所以利空出盡後，台積電就反轉向上。

目前市場資金轉到電子族群，之前完整的分析我們前一波佈局的重點，在營建類股，特別強調並非因為他是系統性風險的資金避險處，而是營建類股本身就有自己的利多 (利率因素)，所以不代表資金回電子後，營建業就會消風，觀察冠德(2520) 的走勢可以為其代表。

但也因為短線超買，所以我們先調節部分，考量接下來類股的發動時機點，7 月底台灣有美容保養、生技保健大展。美容保養類股，相關個股基本上不多，麗豐 - KY(4137)、佐登 - KY(4190) 兩檔是代表，五月有母親節的特惠加持，6 月的營收公佈當然不會太差，加上換季也會有一波營收貢獻，再來考慮到 7 月底的大展，用短線的連續話題連成一個波段佈局。

重點是資金配置的問題，利用營建類股獲利了結的部份，拿來佈局美容保養類股 並沒有增加資產在股市的比重，因為在 G20 峰會前，都不適合太過鬆懈。



※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

