台股盤後─收復10600關卡近1個月首見 穩健向上格局成形

陸股今 (11) 日強勁反彈，台股指數雖未快步跟上，以上漲 1 點開出後，一度翻黑，不過隨即緩步上漲，終場以 10607.76 點作收，上漲 41.29 點，是睽違近 1 個月後收復 10600 點關卡，漲幅 0.39%，成交值略放大至 1219.56 億元，法人認為，目前大盤呈現量價同步增溫走勢，逐漸形成穩步向上的格局，有利續挑戰季線反壓 10663 點。

隨著外資買盤轉強，電子股再度成為盤面相對熱絡族群，其中，IC 載板暨印刷電路板廠南電攻上漲停，帶動欣興飆漲 8%，易華電、景碩和同欣電則穩在盤上。

光學鏡頭廠也全面走揚，玉晶光直奔漲停，先進光漲逾 4%，佳凌漲逾 2%，大立光漲 1.5%，亞光、今國光、聯一光等同步穩在紅盤上。砷化鎵族群同樣見到買盤有意逢低布局，穩懋、全新漲逾 3%，環宇 - KY 漲超過 2.5%。

權值股來看，隨著群創表態群創的 AI 要爭取面板業以外的生意，今日爆量大漲超過 6%，在權值股中漲幅最大，其次分別為中租 - KY 和可成漲逾 4%，友達漲 2%，台積電、亞泥、大立光、國泰金、廣達和日月光投控均漲逾 1%。

不過須留意，尚有不少權值股買盤疲軟，甚至遭空方摜壓，彰銀跌逾 3.5%，華南金、玉山金、聯發科、第一金和兆豐金均跌 2% 之上，統一、合庫金、光寶科、開發金、台新金也有 1% 跌幅，壓抑今日盤勢。

法人指出，加權指數自 5 月 29 日觸及半年線後反彈，多方一路收復年線、月線和 5 日、10 日等短期均線的反壓位置，技術面上偏正面，尤其美國聯準會可望降息，有助資金行情再度轉強。

不過，資金行情仍否具備續航力還是有待觀察，主要是即將登場的 G20 川習會仍有許多不確定性，市場處高度觀望並未全面性追價，在貿易戰消息面尚未進一步確定前，法人建議投資人，可先留意貿易戰轉單效應族群和高殖利率概念股等。