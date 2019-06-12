台股盤前－外資連二買加持 籌碼有利多方 續拚搶攻季線

台積電、大立光雙王昨 (11) 日延續反彈格局，激勵大盤連二漲，終場上漲 41.29 點、收在 10607.76 點，創下本波反彈高點，儘管美股今晨小跌，但台股在外資回籠加持下，加上新台幣止貶，今天可望持續搶攻季線。

外資連兩日買超台股，合計 117.87 億元，回頭加碼大型電子權值股，由權值王台積電領軍反攻，台積電將於 6/24 除息 8 元，三大法人回補持股，激勵股價上漲 4.5 元，收在 244.5 元，今天將挑戰季線 247.8 元反壓。

首度自辦法說會的鴻海昨天站上 72 元，被視為鴻海接班梯隊的九人決策小組亮相，談到美中貿易戰，鴻海表示對美中貿易戰有「三個能力」應變，其中，強調有任何需要都能將生產鏈快速搬移至所需的地方。此外，因應外在環境變化、公司股價異常下跌，也將考慮首次實施庫藏股。在鴻海法說會後，股價是否能進一步挑戰 20 日均線，將備受關注。

股王大立光股東會今日登場，儘管大立光從不對單一客戶發表評論，但針對營運釋出的新展望，將是外資研究機構推敲華為、蘋果 iPhone 訂單變化的尖端指標，關注度極高。

此外，外資先前大買的銀行、金控股，在昨天則遭到獲利了結，玉山金、兆豐金、彰銀、開發金，華南金皆名列單日賣超前十大。由於香港「反送中」今天大舉升溫，爆出逾百家企業醞釀罷工，外界關切香港經濟恐因此受衝擊，金管會統計，我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，總計整體金融業在港曝險金額高達近兆元、達 9838 億元；是否持續影響金融股表現值得留意。

整體來說，台股歷經外資 5 月大舉賣超，減碼壓力已見緩解，外資在現貨連兩日買超，且期貨淨多單也回到 4.7 萬口的高檔水位，籌碼有利多方，昨天加權指數最高來到 10637 點，距離季線僅一步之遙，今天將持續搶灘季線。