俄能源部長：若未延長全球石油減產協議 油價恐將跌至30美元

據報導，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 在週一 (10 日) 表示，如果全球石油減產協議沒有延長，不排除油價可能跌至每桶 30 美元的情況。

Novak 表示，目前市場供過於求的風險很大，俄羅斯政府需要更多地監控石油市場，以便能夠在 7 月份的會議當中做出平衡的、是否要延長石油減產的決定。

「今天市場中存在供過於求的巨大風險，我們已經同意我們需要進行更深入的分析來了解 6 月份的情勢將如何展開，然後再進行 OPEC + 未來石油減產的決定。」Novak 說道。

俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 在早些時候也曾警告，如果俄羅斯、沙烏地阿拉伯及 OPEC + 合作夥伴未能做出延長石油產量限制的決定，那麼油價可能減少至每桶 40 美元或更低。

然而，高盛 (Goldman Sachs) 認為，由於目前石油供需基本面的不確定性，將使得俄羅斯和沙烏地阿拉伯更難以協調或決定使否將減產協議延伸。

高盛商品研究主管 Jeffrey Currie 表示，目前的需求成長「既不會支持退出減產協議，也不足以近一步減產」，再加上伊朗出口的不確定性和美國頁岩產量的成長，恐怕更難以了解怎樣的產量水平才能使市場平衡。

「當市場的供應中斷或需求強勁時，立場要統一相對容易得多，屆時俄羅斯和沙烏地阿拉伯都會希望增加產量。但是現在處在一個非常居中的環境當中，這使得俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的針對減產與否的緊張局勢更加明顯。」Currie 說道。